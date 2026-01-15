İSTANBUL 12°C / 7°C
Ekonomi

TDV duyurdu: Burs başvuruları başladı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Diyanet Bursları kapsamında Türkiye'de eğitim alma imkanı sağlayan uluslararası burs programlarına yönelik başvurular başladı.

TDV duyurdu: Burs başvuruları başladı
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen TDV uluslararası burs programları, uluslararası Anadolu imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde eğitim görmek isteyen öğrencilere, nitelikli ve kapsamlı bir eğitim imkanı sunuyor.

TDV'nin "Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi", "Uluslararası İlahiyat Lisans" ve "Uluslararası İlahiyat Lisansüstü" burs programlarından yararlanmak isteyen uluslararası öğrenciler, bu programlara başvuru yapabilecek.

Başvurular, 28 Şubat'a kadar "diyanetburslari.tdv.org" internet adresi üzerinden alınacak.

Adaylar, başvuru şartları, değerlendirme süreci ve programlara ilişkin detaylı bilgilere de aynı internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

