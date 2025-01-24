Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı... Çek defterlerine ilişkin değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 20 Ocak 2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'in 4'üncü maddesinde yer alan muhatap bankanın ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının hiç bulunmaması halinde ödemekle yükümlü olduğu 9 bin 270 Türk lirası bedel 12 bin 650 Türk lirası olarak değiştirildi.

Bu tebliğden önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 8 bin 650 Türk lirası olan ödeme yükümlülüğü 11 bin 120 olarak güncellendi.

Söz konusu tebliğ, 31 Ocak'ta yürürlüğe girecek.