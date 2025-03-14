Senegal'in göreve yeni başlayan Ankara Büyükelçisi Diop, Dakar'dan ayrılmadan önce AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Diop, 2010'da henüz genç bir diplomatken ilk görev yerinin Ankara olduğunu, Türkiye'ye büyükelçi olarak dönmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'de ilk görev yaptığı zamanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük ölçüde ticarete dayandığının altını çizen Diop, ticaret hacminin de en fazla 200 milyon doları bulduğunu dile getirdi.

Diop, 2015'ten itibaren Türkiye'nin Senegal'deki yatırımlarının ivme kazandığına dikkati çekerek, aynı zamanda Türk şirketlerin havalimanı, stadyum, spor kompleksi, otel gibi çeşitli projelere imza attığına işaret etti.

İki ülke arasında giderek artan ticaret hacminin siyasi ilişkileri de olumlu etkilediğini kaydeden Diop, Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın Ekim 2024'te Türkiye'ye düzenlediği ziyaretin bu anlamda çok önemli olduğunu söyledi.

Diop, Cumhurbaşkanı Faye'ın Türkiye ziyaretinin hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Faye'ın cuma namazı sırasında çekilen fotoğraflarının da iki lider arasındaki kardeşlik ilişkisinin göstergesi olduğunu belirtti.

- "TÜRKİYE, TURİZM ALANINDA SENEGAL'E İLHAM OLABİLİR"

Diop, ticari ve siyasi ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin turizm konusunda örnek ülke olduğunun altını çizerek, "Turizm sektörü, ekonomik gelişmenin önemli bir basamağı haline geldi. Geçmiş yıllarda TURSAB ile Türk tur operatörlerinin Senegal'i tanıması adına çeşitli görüşmelerde bulunmuştuk. Türkiye, Senegal için turizmde ilham kaynağı olabilir zira din, deniz ve kültür turizmi olmak üzere çeşitli alanlarda turizm modellerine sahip. Bu deneyimden faydalanabiliriz." diye konuştu.

Türkiye'de en çok İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara ve Şanlıurfa'yı sevdiğini belirten Diop, "Favori şehrim İstanbul diyebilirim. Hem kültür, hem tarih hem de modernizmi bir arada barındırması büyüleyici ancak Şanlıurfa'nın da bende yeri ayrı. Hz. İbrahim'in Şanlıurfa'da yaşamış olması ve Hz. Eyüb'ün makamının da yine Şanlıurfa'da bulunması beni çok etkiliyor. Urfa'yı birçok kez ziyaret ettim. Aynı zamanda Urfa mutfağını da çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Diop, Türk yemekleri arasında mercimek çorbası, köfte, ciğer şiş ve cağ kebabını çok sevdiğini, Türk kahvesinin de vazgeçilmez olduğunu, Türkiye'den sık sık Türk kahvesi getirttiğini söyledi.

- "GELİN, SENEGAL'İ BİRLİKTE KALKINDIRALIM"

Diop, Türkiye'de görev yaptığı 5 yıl boyunca hiç ırkçılıkla karşılaşmadığının altını çizerek, "Türkler, çok sıcakkanlı, misafirperver bir millet. Afrikalılara kardeşleri gibi yaklaşıyorlar. Çok sayıda Türk dostum oldu. Aynı dine mensup olmamızın da bu samimiyette etkili olduğunu düşünüyorum. Sizin Müslüman olduğunuzu anladıklarında hemen 'kardeşim' diye hitap ediyorlar." dedi.

İki ülke ile iki halk arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu vurgulayan Diop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz çok iyi ancak daha iyi noktaya getirebiliriz. Kültür alanında da işbirliğimizi geliştirelim. Türk iş insanlarını Senegal'deki birçok sektöre yatırım yapmaya davet ediyorum. Yeni dönemde başlayacak 200'e yakın kalkınma projesinde de Türk iş insanları ve yatırımcılarını görmeyi çok isteriz. Gelin, Senegal'i birlikte kalkındıralım."

