Tecrübemizden yararlanmak istiyorlar! Komşudan Türkiye'ye davet: Gelecek yatırımcıların arkasındayız

"AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Anadolu Ajansının öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon ve SANKO holdinglerin katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Halep Ticaret Odası Başkanı Muhammed Sait Şeyh El-Kar ile Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha el-Kasım "Yeni Dönemde Fırsatlar ve İmkanlar" başlıklı oturumda konuştu.



Muhammed Sait Şeyh el-Kar, Gaziantep ile Halep arasındaki tarihi ve ekonomik bağların yeniden güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, iki şehir arasında kurulacak güçlü işbirlikleri sayesinde 3 ila 5 yıl içinde önemli bir ekonomik entegrasyon sağlanabileceğini söyledi.

Şeyh el-Kar, Halep ve Gaziantep'in tarih, sanayi ve ticaret açısından birbirini tamamlayan iki şehir olduğunu ifade etti.

Toplantının yalnızca bir buluşma değil, yeni bir dönemin başlangıcı olması gerektiğini vurgulayan Şeyh el-Kar, "Geçmişte yaşananlara odaklanmak yerine iki şehir arasındaki köklü bağları yeniden ve daha güçlü şekilde inşa etmeliyiz. Türkiye ve Suriye iş dünyası arasında ortak bir bakış açısı geliştirmek mümkündür." dedi.

Şeyh el-Kar, sanayicilerin ve tüccarların risk almayı bilen kişiler olduğunu belirterek, yeni pazarlara açılma konusunda cesur adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Suriye'de ekonomik ve sanayi alanında toparlanma sürecinin devam ettiğini kaydeden Şeyh el-Kar, özellikle Şeyh Neccar Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim kapasitesinin arttığını ve yeni yatırımlar için cazip bir ortam oluştuğunu ifade etti.

Şeyh el-Kar, gençlere yönelik istihdam imkanlarının artırılmasının ve küçük ile orta ölçekli işletmelerin desteklenmesinin önemine işaret etti.

Toplantıda yöneltilen "5 yıl sonra Gaziantep-Halep ilişkilerini nerede görüyorsunuz?" sorusunu da yanıtlayan Şeyh el-Kar, küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde bölgesel iş birliklerinin daha fazla önem kazandığını söyledi.

Şeyh el-Kar, "Önümüzdeki beş yıl içinde dayanışma içinde hareket etmeli, koordinasyon mekanizmaları oluşturmalı ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ticaret ve sanayi alanında ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmasının önemine değinen Şeyh el-Kar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi halinde hem üretim hem de istihdam alanında önemli kazanımlar elde edilebileceğini kaydetti.

-"Gaziantep Sanayi Odası'nın artık yeni bir adresi var, o da Halep'tir"

Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha el-Kasım, Gaziantep ile Halep arasında sanayi ve ticaret alanlarında kapsamlı işbirliği projeleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, iki şehir arasındaki ekonomik entegrasyonun beklenenden daha kısa sürede gerçekleşebileceğini söyledi.

Kasım, gecikmesinin nedeninin iki ülke sanayicilerine fayda sağlayacak büyük bir proje üzerinde yürütülen çalışmalar olduğunu ifade etti.

Kasım, "Gaziantep Sanayi Odası'nın artık yeni bir adresi var, o da Halep'tir. Kardeşlik anlaşmamız güçlendikçe Gaziantepli sanayiciler Halep'te de kendi odalarındaymış gibi faaliyet gösterebilecekler." dedi.

Halep'te tüm sektörleri kapsayan bir sanayi dönüşüm programı üzerinde çalıştıklarını kaydeden Kasım, Türkiye'nin üretim ve makine teknolojilerinden yararlanarak fabrikaların modernizasyonunu ve ihracat kapasitesinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Tekstil ve gıda sektörlerinin yanı sıra mühendislik ve kimya alanlarında da güçlü tesislerin bulunduğunu aktaran Kasım, amaçlarının geçmiş yıllarda oluşan eksiklikleri gidermek ve iki tarafın birbirini tamamladığı bir ekonomik yapı oluşturmak olduğunu ifade etti.

Güvenlik konusundaki endişelere de değinen Kasım, Halep'te hayatın normale döndüğünü belirterek, "İnsanlar rahatlıkla işlerine gidip gelebiliyor. Son dönemde yaşanan bazı olaylar iş dünyasında tereddüt oluşturmuş olabilir ancak şu an durum çok daha güvenli. Türkiye'den gelecek yatırımcıların arkasındayız." diye konuştu.

Toplantıda yöneltilen "5 yıl sonra Gaziantep-Halep ilişkilerini nerede görüyorsunuz?" sorusunu da yanıtlayan Kasım, sürecin sanıldığı kadar uzun sürmeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Kasım, "Üç yıl uzun bir süre gibi görünebilir ancak bana göre bunun yarısı kadar bir zaman dilimi bile önemli sonuçlar almak için yeterli olabilir. İnşallah üç yıl içerisinde Gaziantep'in sanayi ve ticaret modelini Halep'te göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İki şehir arasındaki kültürel ve ekonomik benzerliklerin entegrasyonu kolaylaştırdığını belirten Kasım, sanayi yatırımlarının günümüzde çok daha hızlı hayata geçirilebildiğini, bir fabrikanın kurulup üretime başlamasının yaklaşık bir ila bir buçuk yıl sürebildiğini söyledi.

Halep'in sanayi ve ticaret alanında hızla toparlandığını vurgulayan Kasım, Türk iş insanlarının bölgede yatırım yapabileceklerini, üretim gerçekleştirebileceklerini ve ihracat faaliyetlerinde bulunabileceklerini belirtti.