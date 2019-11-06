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Tedarik sıkıntısı yaşanmazsa psikolojik sınır aşılır

Ekim ayı otomobil satışlarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 137 artışına sektörden olumlu yorumlar gelmeye devam ediyor. 'Kredi faizlerinde düşüş ile en kötü zaman geride kaldı' diyen OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, mevduat faizlerinde yaşanan gerilemeyle otomobil satışlarında canlanmanın devam edeceğine, tedarikte sorun yaşanmazsa pazarın 500.000 sınırını aşacağına işaret etti. 'Devletin yerli araçlara sağlamış olduğu düşük faiz uygulaması sonrası otomotiv pazarı hareketlendi' değerlendirmesi yapan Hyundai Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel, ekim ayında beklentilerinin üzerinde taleple karşılaştıklarının satışlardan mutlu olduklarının mesajını verdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin
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Kamu bankalarının yerli üretim otomobil için faiz oranlarını 0.49-0.69 aralığına düşürmesi ekim ayında geçtiğimiz yılın baz etkisiyle birleşince yüzde 137’lik artışı getirdi. Toplam pazarda yüzde 127, hafif ticaride yüzde 90 artışla birlikte ekim satışları 49.075 olarak gerçekleşti. Artışlar için OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, “Kredi faizlerinde düşüş ile en kötü geride kaldı” değerlendirmesi yaparkan, Hyundai Genel Müdür Yardımcısı Berkel, “Devletin yerli araçlara sağlamış olduğu düşük faiz uygulaması sonrası otomotiv pazarı hareketlendi” yorumunda bulundu.

“EN KIYMETLİ ADIM FAİZ İNDİRİMİ”
 
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şavsuvaroğlu, katıldığı bir yayında ekim satışlarında yüzde 127’lik artışı etkileyen en kıymetli adımın kamu bankalarının faiz indirimi olduğunu söyledi. “Tüketicinin en önem verdiği noktalardan biri faiz” değerlendirmesinde bulunan Şahsuvaroğlu, “Faiz 0.49’a çekildiği zaman insanlar showroomlara gelmeye başladı. En kıymetli atılımlardan biri faizdi.” açıklamasında bulundu. Araç tedariğinde sorun yaşanmaz, kredi tedariğinde hızlanma olursa 500.000 satışı aşarız diyen Şahsuvaroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:
 
Geçen sene eylül ayında 23 bin, ekim ayında 21 bin adet araç satılmıştı, açıklanan ekim rakamlarına göre ise 49 bin adet araç satılmış durumda, geçen senenin Ekim ayına göre %127,5 artış var. Sebeplerine baktığımızda ciddi manada güven endeksinin yükselmesi, faizlerin pozitif manada tüketici adına düşmesidir. Bu satışları tetikleyen başka bir unsur da en çok sıkıntı duyduğumuz konu olan mevduat faizlerinin düşmesi. Sonuç olarak otomotiv sektörü adına en kötüsünün geçtiğinin önemli bir dönemdeyiz. Her zaman dile getirdik, en büyük rakibimiz mevduat faiziydi. Mevduat faizi bugün hala %17-18’lerde. Bu oran biraz daha geriye geldikten sonra bizim adetlerimiz daha da artacak."
 
“BİRAZ DAHA STOĞUMUZ OLSAYDI…”
 
Kamu bankalarının yerli üretime desteği ile beklemedikleri bir taleple karşılaştıklarını dile getiren Hyundai Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel, biraz daha stoğumuz olsaydı daha fazla satardık açıklaması yaptı. 2019 pazar tahminlerinin 430 bin adet seviyesinde olduğunu söyleyen Berkel şu açıklamalarda bulundu:
 
Devletin yerli araçlara sağlamış olduğu düşük faiz uygulaması sonrası otomotiv pazarı hareketlendi ve beklentilerimizin üzerinde bir talep oluştu. Satışlar da doğal olarak tahminimizin biraz yukarısında seyrediyor. Hyundai Assan olarak da bu talebe iş planlarımız doğrultusunda karşılık vermeye çalışıyoruz ve herhangi bir stok sıkıntısı yaşamıyoruz. Eğer biraz daha fazla stoğumuz olsaydı, yüzde 10 daha fazla satış yapma şansı elde edebilirdik. Fakat, biz yine de stratejilerimize ve hedeflerimize göre hareket ediyoruz ve satışlarımızdan memnunuz.

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