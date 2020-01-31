31.01.2020 10:06 - Güncelleme: 31.01.2020 10:06

2020 ilave tediye ödemeleri bugün başlıyor. Tediye ne demek? 2020 ilave tediye ödemeleri yattı mı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazete yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak 2020 tarihinde yani bugün ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde hesaplara yatırılacak.” dedi.

2020 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Selçuk, “Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak 2020 tarihinde yani bugün ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde hesaplara yatırılacak.” dedi.

Yeraltı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2020 tarihinde ödeneceğini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, “Bizler alın terinin, emeğin değerini bilen bir milletin evlatlarıyız. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

İLAVE TEDİYE NE KADAR?

31 Ocak’ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için 1275 lira olacak. İlave tediye, kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor.

Brüt ücret İlave tediye

2.943 TL 913 TL

3.000 TL 929 TL

3.500 TL 1.084 TL

4.000 TL 1.239 TL

4.500 TL 1.394 TL

5.000 TL 1.548 TL