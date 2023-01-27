Tediyeler yattı mı? 2023 Ocak ayı tediyeleri ne zaman yatacak? İşte ilave tediye tarihleri

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla bu yıl verilecek ilave tediyelerin birinci ve ikinci yarı ödeme tarihleri açıklandı. Binlerce kamu işçisinin faydalanacağı ilave tediyelerin ilki Ocak ayında hesaplara yatırılacak. Buna göre 2023 Ocak ayı tediyeleri ne zaman yatacak? İşte ilave tediye tarihleri

OCAK AYI TEDİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?



Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla 2023 yılında verilecek ilave tediyelerin birinci ve ikinci yarı ödeme tarihleri açıklandı.

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ödenen ilave tediyelerin ilki bugün yatırıldı.

2023 İLAVE TEDİYE TARİHLERİ



Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamada 6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelerin ilkinin 27 Ocak 2023 tarihinde, ikincisinin de 17 Nisan'da ödeneceği bildirildi.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.