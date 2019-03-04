TEFE TÜFE 2019 son dakika Mart ayı kira artış oranı hesaplama! Kira artışı zam oranı ne kadar?

Mart ayı kira artışı 2019 zan oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? 2019 Şubat ayı enflasyon oranın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla birlikte Mart ay kira artış oranı da belirlenmiş oldu. TEFE TÜFE oranına göre kira hesaplamanın nasıl yapılacağı araştırılmaya başladı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti. İşte haberimizin detayları

2019 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

2019 Mart ayı kira artış oranına göre konut ya da iş yeri kira sözleşmesinin ne kadar zam yapılacağı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,16 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,09 arttı.

Yapılan değişikliğe göre Türk Borçlar Kanunu'nun Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, kira sözleşmeleriyle akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanacak.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Konut veya iş yeri kira sözleşmesi bu ay yenilenen kiracılara ne kadar zam yapılacağı bugün belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1.06 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0.45 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,70 artış gösterdi.

Buna göre mal sahipleri kiracısına yüzde 17.16 oranında zam yapacak.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 17,16

Zam bedeli: 171 lira

Zamlı kira bedeli: 1.171 lira

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TÜFE Şubat 2019 Kira Artış Oranı: % 17,16

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Tutarı: 171,60 Lira

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.171,60 Lira

2018 Aylara Göre Kira Artış Oranları

2018 Ocak Kira Artış Zam Oranı % 15,82

2018 Şubat Kira Artış Zam Oranı % 15,66

2018 Mart Kira Artış Zam Oranı % 15,50

2018 Nisan Kira Artış Zam Oranı % 15,35

2018 Mayıs Kira Artış Zam Oranı % 15,36

2018 Haziran Kira Artış Zam Oranı % 15,80

2018 Temmuz Kira Artış Zam Oranı % 16,57

2018 Ağustos Kira Artış Zam Oranı % 17,41

2018 Eylül Kira Artış Zam Oranı % 18,75

2018 Ekim Kira Artış Zam Oranı % 21,36

2018 Kasım Kira Artış Zam Oranı % 23,73

2018 Aralık Kira Artış Zam Oranı % 25,52

2019 Ocak Kira Artış Zam Oranı % 27,01

2019 OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK, Ocak ayın enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE Ocakta aylık yüzde 1,06 ve yıllık yüzde 20,35 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti aylık yüzde 1,12 ve yıllık yüzde 20,47 yönündeydi. Enflasyon önceki ay aylık bazda yüzde eksi 0,40 ve yıllık yüzde 20,30 olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Ocak ayında yıllık yüzde 20,35 oldu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 6,43 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖZSTEREN GRUP YÜZDE 7,95 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 3,10 ile konut oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 29,63, ev eşyası yüzde 29,07, eğlence ve kültür yüzde 23,15 ve lokanta ve oteller yüzde 19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 0,18 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,21 artış gerçekleşti.

Ocak 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek. Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer alıyor. Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek. Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.