Tefe Tüfe oranı hesaplama Ocak ayı kira artışı ne kadar TÜİK aralık ayı enflasyon zam farkı kira artışı hesaplama işlemi

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2019 Kira artış oranı Ocak'ta ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE aralık ayı rakamlarına göre kira zammı yüzdelik hesaplaması nasıl olur? 2019 Kira zam oranı Ocak ayı artışı kaç lira oldu? sorularına yanıt aranıyor. 20 milyon kişi ya kiralık evlerde yaşıyor ya da işyeri için kira ödüyor. Kira, hem vatandaş için hem de esnaf ve işletmeler için önemli bir gider. Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. Ancak bunun yasal bir sınırı var ve bu sınır 1 Temmuz 2012’de çıkan yeni Borçlar Kanunu ile belirlenmiş durumda. Taraflar anlaşsa da zam bu sınırı aşamaz. Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde konut için kira artışının, İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre yapılacağı belirtiliyor. ÜFE, her ay açıklanan enflasyonla karıştırılmamalı. En çok yanlış bu konuda yapılıyor. ‘ÜFE ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması alınacak’ diyene aldırmayın. ÜFE’ye bakarken aylık değil, 12 aylık ortalama oranına bakılacak. Haziran enflasyonuyla Temmuz’da ev kiralarına yapılacak zam oranı da ortaya çıktı. Buna göre; sözleşmesi bu ay bitecek olanlar yüzde 23.74’le yenileyecek. 1000 liralık kira 1237 lira olacak. Yıllıkta maliyet 2844 lira artacak. Bu tavan fiyat. Anlaşmaya göre bunun altında da Borçlar Kanunu’ndaki kira artış maddesinin uygulanması kira artışı belirlenebilir. TÜİK TEFE TÜFE rakamları ve kira artışı hesaplama işlemi ile ilgili detaylar haberimizde.
2019 Kira artış oranı Ocak'ta ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE aralık ayı rakamlarına göre kira zammı yüzdelik hesaplaması nasıl olur? 2019 Kira zam oranı Ocak ayı artışı kaç lira oldu? sorularına yanıt aranıyor. 20 milyon kişi ya kiralık evlerde yaşıyor ya da işyeri için kira ödüyor. Kira, hem vatandaş için hem de esnaf ve işletmeler için önemli bir gider. Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. Ancak bunun yasal bir sınırı var ve bu sınır 1 Temmuz 2012’de çıkan yeni Borçlar Kanunu ile belirlenmiş durumda. Taraflar anlaşsa da zam bu sınırı aşamaz. Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde konut için kira artışının, İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre yapılacağı belirtiliyor. ÜFE, her ay açıklanan enflasyonla karıştırılmamalı. En çok yanlış bu konuda yapılıyor. ‘ÜFE ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması alınacak’ diyene aldırmayın. ÜFE’ye bakarken aylık değil, 12 aylık ortalama oranına bakılacak. Haziran enflasyonuyla Temmuz’da ev kiralarına yapılacak zam oranı da ortaya çıktı. Buna göre; sözleşmesi bu ay bitecek olanlar yüzde 23.74’le yenileyecek. 1000 liralık kira 1237 lira olacak. Yıllıkta maliyet 2844 lira artacak. Bu tavan fiyat. Anlaşmaya göre bunun altında da Borçlar Kanunu’ndaki kira artış maddesinin uygulanması kira artışı belirlenebilir. TÜİK TEFE TÜFE rakamları ve kira artışı hesaplama işlemi ile ilgili detaylar haberimizde.
Aralık 2018 dönemine ait TÜİK TEFE TÜFE rakamları açıklandı. Böylelikle 2019 kira zam oranı belirlendi.
ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK açıklamasına göre TÜFE Aralık'ta yüzde 0.40 azaldı, yıllık artış yüzde 20.30 oldu.
Kira artış oranı hesaplaması için ne yazık ki hala mecliste görüşmelerine devam edilen 71 maddelik torba yasa onaylanmadığı için 12 aylık ÜFE ortalaması rakamları kullanılıyor.
Yani eski yasa değişmediği için Ocak 2019 kira zam oranı TÜFE ortalaması yerine uygulamada olan Borçlar Kanunu gereğince ÜFE üzerinden hesaplanıyor. Bu da kiracıların 1 aylık kira bedeli kadar paranın ceplerinden fazla çıkmasına neden oluyor.
TÜİK ÜFE Aralık 2018 Ocak 2019 Kira Artış Zam Oranı
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Aralık 2018 döneminde 12 aylık ÜFE oranı % 27,01 oldu. Açıklanan bu rakama göre ev sahipleri kiracılarına bu ay en fazla % 27,01 oranında zam yapacaklar. Yeni zam oranına göre Aralık ayı kira zam oranı hesaplaması şu şekilde yapılacak:
Konut Kirası: 1.000 Lira
TÜİK ÜFE Aralık 2018 Ocak 2019 Kira Artış Zam Oranı: % 27,01
Ocak Ayı Kira Artış Oranı Tutarı: 270,01 Lira
Ocak 2019 Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.270,01 Lira
Ocak 2019 TÜFE Kira Artışı Zam Oranı
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Aralık 2018 döneminde 12 aylık TÜFE oranı 16,33 oldu. Açıklanan bu rakama göre ev sahipleri kiracılarına bu ay en fazla % 16,33 oranında zam yapacaklar. Yeni zam oranına göre Aralık ayı kira zam oranı hesaplaması şu şekilde yapılacak:
Konut Kirası: 1.000 Lira
TÜİK TÜFE Ocak 2019 Kira Artış Oranı: % 16,33
Ocak Ayı Kira Artış Oranı Tutarı: 163,30 Lira
Ocak Ayı Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.163,30 Lira
2018 Aylara Göre Kira Artış Oranları
2018 Ocak Kira Artış Zam Oranı % 15,82
2018 Şubat Kira Artış Zam Oranı % 15,66
2018 Mart Kira Artış Zam Oranı % 15,50
2018 Nisan Kira Artış Zam Oranı % 15,35
2018 Mayıs Kira Artış Zam Oranı % 15,36
2018 Haziran Kira Artış Zam Oranı % 15,80
2018 Temmuz Kira Artış Zam Oranı % 16,57
2018 Ağustos Kira Artış Zam Oranı % 17,41
2018 Eylül Kira Artış Zam Oranı % 18,75
2018 Ekim Kira Artış Zam Oranı % 21,36
2018 Kasım Kira Artış Zam Oranı % 23,73
2018 Aralık Kira Artış Zam Oranı % 25,52
2019 Ocak Kira Artış Zam Oranı % 27,01
EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA OLDU
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,78, sağlıkta yüzde 0,62, lokanta ve otellerde yüzde 0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,16 artış gerçekleşti.
GİYİM VE AYAKKABI UCUZLADI
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 2,56, eğlence ve kültürde yüzde 0,25, haberleşmede yüzde 0,11 ve konutta yüzde 0,06 düşüş gerçekleşti.
YILLIKTA EN FAZLA ARTIŞ EV EŞYASI GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73 ve eğlence ve kültür %20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
EN YÜKSEK ARTIŞ BU İKİ İLDE
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %23,53 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %18,26 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.
Aralık 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
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