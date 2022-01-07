Tehlike çanları çalıyor! 2022 petrol fiyatlarında felaket yılı mı olacak?

star.com.tr 7 Ocak 2022 Cuma 17:06 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 17:07

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisinin ardından gelen normalleşme hamleleri, enerji arzını bir anda rekor seviyede artırdı.

Petrol ve doğalgaz üreticisi ülkelerin aldığı üretim ve ihracat kararlarıyla, enerji piyasalarında kaotik bir durum yaşanıyor.

Uzmanlara göre, bu durumu en iyi açıklayacak isimlerden biri, Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser'dır.

Nasser, geçen ay Houston'da düzenlenen ve 70'den fazla petrol üreticisi ülkeden 5.000'in üzerinde katılımla gerçekleşen Dünya Petrol Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Dış basın, 2022 enerji yorumunu da, Nasser'ın açıklamalarına dayanarak yapıyor.

2022 YILI PETROL İÇİN FELAKET OLABİLİR

Saudi Aramco CEO'su Amin Nasser'ın, petrol piyasaları için, "Kaos daha da yoğunlaşacak" açıklamasına dikkat çeken Byron King, petrol piyasalarının şu anda kaotik olduğunu ve işlerin kesinlikle daha da kötüye gittiğini söyledi.

Nasser, enerji güvenliği, ekonomik kalkınma ve satın alınabilirlik zorunluluklarına yeterince dikkat çekilmediği uyarısı yaptı.

Aramco CEO'su, küresel enerji kompleksini yeniden yapılandırmak için dünya çapında hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve işletmeler tarafından yapılan sayısız çığır açan çabalar bağlamında konuştu. Başka bir deyişle, petrol karşıtı, fosil yakıt karşıtı, karbon karşıtı/CO2 karşıtı hareketlere bir petrolcü bakış açısı sundu.

İnvestor İntel'de yer alan Byron King makalesinde, pandemi ve yeşil enerji çabalarının karbon enerji keşfi, üretimi ve dağıtımı için yapılan yatırımları azalttığını belirterek şu ifadeleri kullandı.

HİÇ AÇILMAMIŞ KUYULARDAN PETROL POMPALAYAMAZSINIZ

2021'deki yatırımlar, 340 milyar dolarla başka bir derin olgusal sorunu gündeme getiriyor. Bu büyük bir rakam gibi görünebilir, ancak enerji sektörünü takip eden kişilere -ekonomistler ve petrol şirketi analistlerine- göre uygun sermaye harcaması rakamı, yılda 500 milyar doların üzerinde olmalıdır.

Hidrokarbon beklentileri ile kıyaslandığında, küresel enerji kompleksinde çarpıcı bir düşük yatırım görüldüğünü ifade eden King, dünyanın ulaşım, endüstriyel ve tarımsal sistemlerini ayakta tutmak için en az 500 milyar dolarlık bir yatırım yapılması gerektiğini savundu.

Bugün, yarın, gelecek hafta vb. akan petrol, zaten açılmış ve üretilen kuyulardan gelmektedir. Örneğin Suudi örneğinde, petrolünün çoğu 50 ve 60 yıl önce keşfedilen alanlardan ve 1980'lerde ve 90'larda açılan kuyulardan geliyor.

Ancak daha uzun bir zaman diliminde, mevcut yetersiz yatırım sonunda çıktıdaki mutlak düşüşe yansıyacaktır. Hiç açılmamış kuyulardan ya da hiç keşfedilmemiş alanlardan petrol pompalayamazsınız.

FİYATLAR ARTACAK

King'e göre enerji arzı şu anda büyük bir sorun ve sorun olmaya devam edecek. Bu nedenle her enerji kaynağı daha pahalı olacak be yükselen enerji fiyatları, yaklaşan enflasyonun temel bir unsuru olarak yorumlanacak.

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