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Ekonomi

Tehlikeli maddeler için zorunlu sorumluluk sigortası

Tehlikeli maddeler için yaptırılacak zorunlu sorumluluk sigortalarında 2025 ve 2026 yıllarında uygulanacak asgari teminat tutarları belirlendi.

AA27 Aralık 2024 Cuma 10:02 - Güncelleme:
Tehlikeli maddeler için zorunlu sorumluluk sigortası
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, Tehlikeli Maddeler için Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarında İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimatı, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.

Buna göre, 2025'te uygulanacak tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari maddi teminat tutarı 275 bin lira ile 8 milyon lira arasında değişecek.

Sağlık giderleri ve ölüm teminatı kişi başına 1 milyon 300 bin lira olarak belirlenirken söz konusu tutar, kaza başına 6 milyon 750 bin lira ile 80 milyon lira arasında olacak.

Tüpgaz zorunlu mali sorumluluk sigortası için aynı dönemde uygulanacak asgari teminat tutarı maddi zararlar için kaza başına 1 milyon 300 bin lira, tedavi giderleri, daimi sakatlık ve ölüm için kişi başına 1 milyon 500 bin lira, kaza başına 7 milyon 500 bin lira olacak.

Asgari maddi teminat tutarı 1 Ocak 2026'dan itibaren 350 bin lira ile 9 milyon 500 bin lira arasında değişecek. Sağlık giderleri ve ölüm teminatı kişi başına 1 milyon 600 bin lira, kaza başına 8 milyon lira ile 93 milyon 750 bin lira arasında olacak.

Tüpgaz zorunlu mali sorumluluk sigortası için bu dönemde uygulanacak asgari teminat tutarı da maddi zararlar için kaza başına 1 milyon 500 bin lira, tedavi giderleri, daimi sakatlık ve ölüm için kişi başına 1 milyon 750 bin lira, kaza başına 8 milyon 750 bin lira olacak.

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