TEI ve BOTAŞ arasında kritik imza

TEI Eskişehir Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, TEI Programlar Direktörü Ahmet Kain, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı M. Talha Pamukçu ile şirket yetkilileri katıldı. BOTAŞ ile imzalanan protokole göre, TEI; BOTAŞ envanterinde bulunan tüm gaz türbinleri için mühendislik desteği verilmesi, yerlileştirme, yenileştirme ve verimlilik çerçevesinde yapılacak çalışmalar ile bakım ve servis konularında destek verecek. Geçtiğimiz aylarda BOTAŞ'ın kullandığı bir gaz türbininin bakım ve onarımı için çalışmaya başlayan iki şirket, bu anlaşmayla birlikte iş birliklerini envanterde yer alan bütün gaz türbinleri için genişletmiş oldu. Ayrıca protokol çerçevesinde, TEI'nin geliştireceği gaz türbini ve doğal gaz kompresörleri konularında da BOTAŞ ile ortak çalışma yapılacak.

Özellikle son 8 yılda tasarladığı, geliştirdiği, çalıştırdığı ve ürettiği 11 millî ve 1 yerli havacılık motoruyla Türkiye'nin havacılık motorlarında öne çıkan şirketi olan TEI; geçtiğimiz haftalarda, 6.000 lbf itki üretecek, Türkiye'nin ilk millî turbofan motoru TEI-TF6000'i tanıtmıştı.

"TÜRKİYE'DE DIŞA BAĞIMLI OLAN HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ DESTEK VERECEĞİMİZ ALANLARA DA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Düzenlenen imza töreninde konuşan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Akşit, "Yavaş yavaş Türkiye'de dışa bağımlı olan havacılık sektöründeki destek vereceğimiz alanlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. BOTAŞ'la bugün imzaladığımız bu protokol bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Konu uluslararası politikada da güncel durumda. Rusya'nın bakımını yapıp alamadığı kompresörde ne kadar sıkıntı yaşadığı herkesin malumu, o yüzden bu tip teknolojilerde bakım ve onarımın en azından yerli olarak yapılması ve millileştirilmesi, hem BOTAŞ'ın hem tüketicilerin doğalgaz arzı ve tüketiminin aksamadan devam etmesi konusunda önemli bir iş birliğinin başlangıcı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BU İŞ BİRLİĞİ BUNDAN SONRAKİ SAFHALARDA DA FARKLI SEKMENLERDE DE ARTARAK DEVAM EDECEK"

Önümüzdeki süreçte farklı iş birliklerine de imza atmayı hedeflediklerini belirten BOTAŞ Genel Müdürü Özcan, "İki ve önemli güzide kuruluşun yaptığı çok önemli bir iş birliği anlaşması imzaladık. İnşallah ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Çok kritik süreçlerden geçtiğimiz, enerji krizinin sürekli gündem olduğu bu dönemde burada savunma sanayi koordinasyonunda TEİ gibi çok önemli başarılara imza atmış, alanında önemli çalışmalar yürütmüş kıymetli kuruluşumuzun genel müdürünün de ve çalışma arkadaşlarının da ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, inşallah bizim doğalgaz sistemimizin çok önemli unsuru olan doğalgaz kompresör ve tribünlerini servis ve bakımları ile alakalı geniş ölçekli bir iş anlaşmasını bugün imzalamış bulunmaktayız. İnşallah bu iş birliği bundan sonraki safhalarda da farklı alanlarda da artarak devam edecek. Bu umut ve beklentiyle hayırlı olmasını diliyorum. En kısa zamanda da bu yapmış olduğumuz iş birliğini sahada yerlileşme ve millileşmeyle alakalı sonuçlarını birlikte görmüş oluruz" dedi.