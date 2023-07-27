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Ekonomi

TEI ve BOTAŞ arasında sıkı görüşme

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI ve BOTAŞ, iş birliklerini artırarak sürdürüyor.

IHA27 Temmuz 2023 Perşembe 12:17 - Güncelleme:
TEI ve BOTAŞ arasında sıkı görüşme
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T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23, ulusal ve uluslararası savunma sanayi profesyonellerinin yoğun katılım ve ilgisiyle devam ediyor.

Fuarın ikinci gününde düzenlenen imza töreninde TEI ve BOTAŞ arasında bir anlaşma imzalandı. İmzalanan sözleşme çerçevesinde BOTAŞ'ın Tuz Gölü Depolama Tesisleri'nde hâlihazırda kurulu olan 5 adet ve yakın zamanda devreye alınacak 5 adet olmak üzere toplam 10 adet türbin ve doğal gaz kompresör sistemlerinin bakımı ve idame desteği TEI tarafından sağlanacak.

İmza törenine; TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi M. Talha Pamukçu, TEI İş Geliştirme ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kain, BOTAŞ Daire Başkanı Dilaver Öztürk ve kurum yöneticileri katıldı.

İmza töreninde söz alan TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akşit, Uçak motorları ve doğal gaz kompresörlerinin benzerliklerine vurgu yaparak, "Amacımız, havacılıktaki uzmanlığımızı BOTAŞ'ın hizmetine sunarak bu servisleri Türkiye'ye yerli ve millî olarak kazandırmak" diye konuştu. BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Pamukçu ise imza töreninde yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl TEI ile yaptığımız ve başarıyla devam eden iş birliğinden memnuniyetimizin bir göstergesi olarak şimdi daha büyük bir programa, daha büyük bir anlaşmaya imza atıyoruz. Uzun soluklu bir bakım anlaşması ile iş birliğimizi artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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