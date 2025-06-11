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Ekonomi

Tek sahada dev rezerv: Ekonomide yeni bir çağ başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'deki nadir toprak elementi rezervinin savunmadan uzaya birçok sektöre güç vereceğini belirtti. “Türkiye için tarih yazmaya devam ediyoruz. Ekonomide yeni bir çağ başlayacak” diyen Bayraktar, stratejik rezervin küresel önemine dikkat çekti.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2025 Çarşamba 14:28 - Güncelleme:
Tek sahada dev rezerv: Ekonomide yeni bir çağ başlayacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak." ifadesini kullandı.

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geleceğin ham maddesiyle, enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım, ekonomide yeni bir çağ başlayacak. Savunmadan uzay sanayisine, yenilenebilir enerjiden elektrikli araçlara, nükleerden ileri teknoloji sistemlerine... Eskişehir'in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor. Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak. Türkiye için tarih yazmaya devam ediyoruz."
  • Bakan bayraktar
  • nadir toprak elementi
  • türkiye

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