  Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Ekonomi

Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getiren 'marketfiyati.org.tr'nin, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak, alışverişte şeffaflığı güçlendirdiğini, doğru ve hızlı karşılaştırma imkanı sunduğunu bildirdi.

18 Şubat 2026 Çarşamba 13:27
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
ABONE OL

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ramazan öncesinde vatandaşlar tarafından fiyat karşılaştırmasına imkan sağlayan söz konusu uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

TÜBİTAK tarafından Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası işbirliğiyle geçen yıl geliştirilen "Market Fiyatı" uygulamasının vatandaşlar için kolaylık sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"http://marketfiyati.org.tr, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak alışverişte şeffaflığı güçlendiriyor, doğru ve hızlı karşılaştırma imkanı sunuyor. Mobil uygulamamız, barkod okuyucu özelliğiyle market rafında anında fiyat karşılaştırması yapılmasına da imkan sağlıyor. Hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerle vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."

  • marketfiyati.org.tr
  • ürün fiyatları
  • alışveriş şeffaflığı

