AA 20 Haziran 2020 Cumartesi 11:33 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 11:33

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi'nde (ASB) faaliyet gösteren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Agac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da 1970'li yıllarda başladıkları işitme cihazı üretimini 2001 yılından bu yana Türkiye'de sürdürdüklerini söyledi.

Bazı nedenlerden dolayı 2005 yılında Alman ortaklarından ayrılarak üretimlerine devam ettiklerini anlatan Agac, "Hisselerin tamamını biz aldık ve yaklaşık 20 yıldır yerli işitme cihazı üretiyoruz. 3 marka (earnet, helixhearing, anaton) altında ürettiğimiz 500 farklı modelimizi 40 ülkeye ihraç ediyoruz." dedi.

Agac, ürünlerini elektronik, yazılım, mekatronik, kimya, ses bilimi ve odyoloji gibi bilim alanlarını kullanarak ürettiklerini dile getirdi.

İşitme cihazının reçete ile satıldığını anımsatan Agac, "Bu üretim yapılırken küresel kabul görmüş birçok norma göre hareket ediliyor. İşitme cihazının Ar-Ge'sinden, üretiminden stoklanmasına ve satış sonrası hizmetine kadar bu normlar sürekli kontrol ediliyor. Dünyada bizimle birlikte işitme cihazı üretimi yapan 7 büyük firma var. Yıllık üretim kapasitemiz 160 bindir. İhtiyaç olduğunda kapasite artırılabilir." diye konuştu.

Agac, işitme cihazlarının üretilme amacının, duyma sorunu bulunanları ses ile hayata, mesleklerine bağlamak olduğunu ifade etti.

Gruplarına bağlı firmalarda 400 kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Agac, üretimde kullandıkları malzemeleri ve yedek parçalarının büyük çoğunluğunu kendilerinin imal ettiğini aktardı.

- YERLİ İŞİTME CİHAZI ÜRETİLDİ



Agac, 2015 yılında AR-GE çalışmalarına başladıkları tamamen yerli, TIE "Transducers In The Ear " işitme cihazı modelini 5 yıllık süre sonunda ürettiklerini açıkladı.

Klasik işitme cihazlarında mikrofon kulağın arka yüzünde olduğu için seslerin çok detaylı işitilemediğini vurgulayan Agac, şu bilgileri verdi:

"Ses normalde kulak kepçesine çarpar, kulak sesi filtreledikten sonra kanala gönderir. Ses bu aşamalardan sonra beyne iletilir. Ama kulak arkası işitme cihazının bir kulak kepçesi kadar filtreleme imkanı yok. Örneğin, rüzgarlı havalarda dışarıda dolaşırken dış yüzeyde kalan mikrofon hışırtı yapar ve ses netliğini kaybeder. Biz bu yeni TIE cihazımızda mikrofonu ve hoparlörü kulak içine koyduk ve bu etkenlerden asla etkilenmemesini sağladık.''

Agac, ürünün tasarımının, kalıplarının ve üzerinde barındırdığı her şeyin tamamen yerli olduğunu belirterek, TİE'nin iki farklı modelinin bulunduğunu söyleyerek, "Biri, normal iki dönüştürücünün kulak içinde olduğu model, diğeri wireless ile çalışan modeli. Bu modelde cep telefonunuza indirdiğiniz bir aplikasyon ile cep telefonu, televizyon, müzik sistemine ve bütün ses kaynaklarına bağlanarak kulaklık görevi de yapabilen bir işitme cihazı modeli. İşitme sorununun yaşattığı en büyük problem sesleri net olarak anlayamamak, ayırt edememektir. TIE cihazımızda sesler daha net olduğundan daha rahat anlaşılabiliyor." diye konuştu.