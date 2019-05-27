27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0698
  • 6,8042
  • 250.885
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Tekirdağ'da yeni kömür rezervi bulundu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne bağlı firma tarafından bir süredir Tekirdağ’ın Kapaklı ve Saray ilçelerinde süren kömür rezervi arama çalışmaları sonuç verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), birkaç ay önce Kapaklı ve Saray’da toplam 3 noktada kömür rezervi arama çalışmaları başlattı.
 
Yeni Şafak'ın haberine göre; Yüklenici firma tarafından Kapaklı’nın Karlı ve Bahçeağıl Mahalleleri ile Saray’ın Kurdere Mahallesi’nde süren arama çalışmaları bir süre önce sonuç verdi.
 
KÖMÜR DE BULUNDU
 
Sürdürülen sondaj çalışmaları kapsamında yaklaşık 700 metre derine inilirken, edinilen bilgilere göre bölgede kömür bulunduğu öğrenildi.
 
Bölgeden alınan numuneler MTA’ya gönderildi. Bölgedeki kömürün kalorisinin ne kadar olduğu ve rezerv büyüklüğü yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak.

Otobüs bileti bulamayınca kendi boğazını kesti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump bizzat duyurdu: 105 adet F-35 için anlaşmaya vardık

Trump bizzat duyurdu: 105 adet F-35 için anlaşmaya vardık

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

AP seçimlerinde göçmen karşıtı aşırı sağcı partiler kazandı

AP seçimlerinde göçmen karşıtı aşırı sağcı partiler kazandı

Üsküdar'da polis ekiplerine ateş açıldı

Üsküdar'da polis ekiplerine ateş açıldı

Çarlık Rus dönemine dayanıyor, tarihi binayla ilgili karar verildi

Çarlık Rus dönemine dayanıyor, tarihi binayla ilgili karar verildi

2 Haziran’da yenilenecek olan seçimler öncesi AK Parti’ye katıldılar

2 Haziran’da yenilenecek olan seçimler öncesi AK Parti’ye katıldılar

Bakan Dönmez hayalini açıkladı

Bakan Dönmez hayalini açıkladı

Türkiye düşmanı Wilders'a AP seçimlerinde büyük hezimet

Türkiye düşmanı Wilders'a AP seçimlerinde büyük hezimet
 

POPÜLER HABERLER

Ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı

Ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yargıtay'dan kredi masraflarına ilişkin flaş karar!

Yargıtay'dan kredi masraflarına ilişkin flaş karar!

İşte Baba Vanga'nın dünya için büyük kehanetleri

İşte Baba Vanga'nın dünya için büyük kehanetleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA