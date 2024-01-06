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Ekonomi

Teklif sundu! Bazrpash: Türkiye ile kapsamlı bir belge imzalamaya hazırız

Türkiye ziyaretinde transit koridorları ile ilgili işbirliği konusunda bir dizi öneri sunan İranlı Bakan Bazrpash, Türkiye ile ulaşım ve transit geçiş konusunda kapsamlı bir belge imzalamaya hazır olduklarını ifade etti.

Star Gazetesi6 Ocak 2024 Cumartesi 09:39 - Güncelleme:
Teklif sundu! Bazrpash: Türkiye ile kapsamlı bir belge imzalamaya hazırız
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İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere birkaç gün önce Türkiye'yi ziyaret eden İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile temaslarda bulundu.

İki ülke arasında ulaştırma alanında yeni işbirlikleri ve potansiyel projelerinin değerlendirildiğini aktaran İran basını görüşmeye ilişkin ayrıntılara yer verdi.

İran'ın komşularıyla tüm sektörlerdeki ilişkilerine büyük önem verdiğini belirten Bazrpash, iki ülkenin bölgeye barış, istikrar ve refah getirebileceğinin altını çizdi.

BAZRPASH: TÜRKİYE İLE KAPSAMLI BİR BELGE İMZALAMAYA HAZIRIZ

Tahran ve Ankara arasındaki ticari alışverişin önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Bazrpash, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında İran'ın yüksek transit kapasitesi ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli konuları ele aldı.

Bazrpash, komşu ülke Türkiye ile ulaşım ve transit geçiş konusunda kapsamlı bir belge imzalamaya hazır olduklarını ifade etti.

İran basını, İranlı Bakan Bazrpash'ın bölge ülkeleri arasında transit koridorları (Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru) ile ilgili işbirliği konusunda bir dizi öneri sunduğunu da yazdı.

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