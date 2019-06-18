TEKNOFEST’i uluslararası yapacağız

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek için Türkiye’nin 81 ilinde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi açtıklarını anımsatan Varank, tasarım, kodlama, siber güvenlik gibi teknolojilerde çocukları yetiştirmek istediklerini söyledi. Bakan Varank, “Bizim bütün gayemiz önümüzdeki süreçte ülkemizi katma değerli üretimle dünyada sayılı ülkeler arasına sokmak. Bunu da yapabilmemiz için bilim ve teknolojiyle ilgilenen gençlerimizin ve çocuklarımızın sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi. Bilim yarışmaları ve etkinliklerinin devam edeceğini vurgulayan Varank, “Bizim bütün gayemiz, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ çerçevesinde özellikle çocuklarımızı ve öğrencilerimizi bilim ve teknolojiyle hemhal olacak şekilde yetiştirmek. Buna dönük politikaları uygulamaya koyduk, bundan sonra da uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Varank öğrenciye patent sözü verdi Varank’ın birincilik kazanan projelerinin sergilendiği stantları ziyaretinde ilginç diyaloglar da yaşandı. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda “Çocuklar İçin Bitkisel Sivrisineksavar Projesi” ile birinci olan Aybars Şenol’un ürünü için patent almak istediğini belirtmesi üzerine üzerine Varank, “Türk Patent senin emrine amade” dedi ve öğrenciden patent ücreti alınmaması için talimat verdi.