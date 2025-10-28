İSTANBUL 19°C / 10°C
Ekonomi

Teknoloji devinde yeniden yapılanma! 30 bin kişi işsiz kalabilir

Yapay zeka yatırımlarını artırmayı hedefleyen Amazon'un, maliyetleri düşürme gerekçesiyle on binlerce çalışanını işten çıkaracağı öne sürüldü.

AA28 Ekim 2025 Salı 11:12
Teknoloji devinde yeniden yapılanma! 30 bin kişi işsiz kalabilir
Amerikan teknoloji şirketi Amazon'un yeniden yapılanma ve maliyet azaltma çabaları kapsamında yaklaşık 30 bin çalışanının işine son vermeyi planladığı öne sürüldü.

The Wall Street Journal gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'de yapay zeka kullanımını artırmak gibi gerekçelerle son dönemde çalışan sayısında değişikliğe gitmeyi amaçlayan şirketlere Amazon da katılıyor.

Şirketin insan kaynaklarının, bulut bilişim ve reklamcılık dahil birçok birimde görevli yaklaşık 30 bin çalışanı bugünden itibaren çıkarmaya başlayacağı ileri sürüldü.

Öte yandan, halihazırda şirketin toplam kurumsal işgücünün yüzde 10'una tekabül eden bu sayının, ilerleyen süreçte değişebileceği de ifade edildi.

Gazeteye konuşan kaynaklardan bazıları, işten çıkarmaların gerekçesi konusunda şirketin küçülme ve maliyet azaltma çabalarına işaret etti.

Bazıları da Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi alışverişin arttığı dönemde şirketin çok sayıda işe alım yaptığını ve bu durumu dengelemeye çalıştığını söyledi.

Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, haziranda çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notunda, yapay zeka kullanımının şirket genelinde yaygınlaşmasıyla gelecek yıllarda çalışan sayısının azalacağını açıklamıştı.

Şirket daha önce de 2022'de aşamalı olarak yaklaşık 27 bin çalışanının işine son vermişti.

