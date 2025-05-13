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Ekonomi

Teknoloji devlerine rekabet soruşturması genişletildi

Rekabet Kurulu, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'nin de aralarında bulunduğu teknoloji şirketlerine yönelik yürüttüğü soruşturmanın kapsamını genişletti. Bu doğrultuda, toplamda 10 teşebbüs soruşturma kapsamında inceleniyor.

AA13 Mayıs 2025 Salı 13:09 - Güncelleme:
Teknoloji devlerine rekabet soruşturması genişletildi
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Rekabet Kurulu, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketinin de aralarında olduğu teknoloji şirketlerine yönelik soruşturmanın kapsamını toplam 10 teşebbüsü kapsayacak şekilde genişletti.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulun, 27 Şubat'taki kararında Apple'ın, kendi ürünlerinin yeniden satış fiyatını tespit etmiş veya geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uygulayacağı geri alım fiyatlarını koordine etmiş olabileceği şüphesini doğuran bulgulardan hareketle 5 firmaya soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Apple, Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edilip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığına işaret edilen açıklamada, bu soruşturmanın kapsamını genişletmeye yönelik yeni bir karar alındığı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda soruşturmaya dahil edilen firmalara ilişkin bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler ile Apple'ın yeniden satıcısı konumundaki teşebbüslerin, Apple'ın koordinesinde tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımına yönelik platform hizmeti sunan Fintegre Teknoloji Tic. AŞ sistemine sağladığı rekabete hassas veriler aracılığıyla rekabeti kısıtlamış olabilecekleri şüphesini doğuran bulgulardan ve Fintegre sistemine veri aktarmış olabileceği düşünülen diğer sağlayıcılara ilişkin bulgulardan hareketle, Apple, muhtelif sağlayıcılar, Artı Bilgisayar Satış ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Makine Sanayi AŞ, Gürgençler Bilişim İletişim İç ve Dış Ticaret AŞ, Fintegre, Media Markt Turkey Ticaret Ltd. Şti., Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ ve Vatan Bilgisayar San. ve Tic AŞ tarafından Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak ön araştırma başlatıldı. Ön araştırma sonucunda, söz konusu şirketler hakkında da soruşturma açıldı. Bu soruşturmanın 27 Şubat tarihli soruşturma ile birlikte yürütülmesine karar verildi."

Bu kapsamda, soruşturma 10 teşebbüsü kapsayacak şekilde devam edecek.

Soruşturma kapsamındaki firmalar, Apple yanında, teknoloji perakendecileri alanında faaliyet gösteren Media Markt Turkey, Teknosa, Troy (Artı Bilgisayar), Gürgençler Bilişim, Apple markalı ürünlerin geri alımı ve ikinci el satışı alanında faaliyet gösteren Destek Bilişim, Easycep Bilişim, Getmobil Teknoloji ve HB Bilişim ile geri alım yapan teşebbüsler tarafından kullanılan platformun sağlayıcısı Fintegre Teknoloji olarak sıralandı.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, haklarında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

  • Rekabet Kurulu
  • Apple Teknoloji
  • teknoloji şirketleri

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