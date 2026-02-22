İSTANBUL 8°C / 4°C
Ekonomi

Teknoloji hamlesi büyüyor! Hedef 60 proje

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında desteklenen AR-GE proje sayısını artırıyor. 2025'te 50 olan proje sayısının bu yıl 60'a çıkarılması planlanıyor.

22 Şubat 2026 Pazar
Teknoloji hamlesi büyüyor! Hedef 60 proje
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, 2025 yılında 50 olan ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında desteklenen AR-GE projesi sayısının bu yıl 60'a çıkarılması hedefleniyor.

Bakanlığın 2026 Yılı Performans Programı'ndan derlenen bilgiye göre, araştırma ve geliştirme politikalarında, 12. Kalkınma Planı'nın "Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim" hedef ve politikaları ile Bakanlığın 2024-2028 Stratejik Planı'nın "AR-GE ve yenilikçilik kabiliyetlerimizi geliştirmek" başlıklı amacına göre hareket ediliyor.

Ulaştırma, denizcilik ve elektronik haberleşme teknolojilerinin milli kaynaklarla üretiminin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanması için Bilgi ve İletişim Alanında Araştırma Geliştirme Alt Programı uygulanıyor.

Bu doğrultuda, başta D8, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler olmak üzere Türk Cumhuriyetleri, Afrika, Uzak Doğu, Körfez ve Balkan ülkeleri ile diğer gelişmiş ülkelerin (ABD, AB ülkeleri) AR-GE merkezleri, araştırma laboratuvarları, yabancı ve uluslararası üniversiteler ile işbirliği ve ortak eğitim imkanları geliştiriliyor. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle de eğitim, teknik yardım ve işbirliği programları yürütülüyor.

SEKTÖRE İLİŞKİN İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Elektronik haberleşme, denizcilik, havacılık ve uzay teknolojileri alanında, öncelikle Bakanlığın ihtiyaç duyduğu teknolojik ürünlerin, sonrasında sektöre ilişkin ihtiyaçların AR-GE faaliyetleriyle geliştirilmesi ve üretilmesini amaçlanıyor. Bu amaçla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bazı uyan tüzel kişiliklerin desteklenmesi hedefleniyor.

Destek programı sonunda, yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ile bu alandaki ithalatın azaltılması, cari açığın kapatılmasına destek olunması öngörülüyor.

Bu kapsamda bakanlıkça geçen yıl 50 AR-GE projesi desteklenirken, bu sayının yıl sonuna kadar 60'a çıkarılması öngörülüyor. Desteklenecek proje sayısının gelecek yıl 65, 2028'de de 70 olması amaçlanıyor.

