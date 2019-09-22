Teknolojide pazar değil üretici olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz” dedi. Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen EKNOFEST’e katıldı.

YOĞUN BAŞVURU VAR

Konuşmasına bu yıl ikincisi düzenlenen TEKNOFEST’in ülkeye, millete ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek başlayan Erdoğan, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin sembolü haline gelen bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen T3 Vakfı başta olmak üzere tüm kurumlara ve kişilere teşekkür etti.

Erdoğan “Burasını gençlerimiz başta olmak, milletimizin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak görüyorum” dedi. Geçen yıl TEKNOFEST’te bilim insanlarının yurda dönüş seferberliğini başlattıklarını ilan ettiklerini ve dünyanın her yerindeki bilim insanlarını ülkeye davet ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programımız bu seferberliğin ilk somut ürünü oldu. Çağrıyı açtığımız ilk günden itibaren müthiş bir taleple karşılaştık. Dünyanın en iyi üniversitelerinde, araştırma merkezlerinde ve üst düzey şirketlerinde çalışan Türk ve yabancı akademisyenler bize başvurdu. ‘Çalışmalarımızı Türkiye’de sürdürmek, Türkiye’de katma değer oluşturmak istiyoruz.’ dediler. Elbette bu süreç kendiliğinden yaşanmadı. 17 sene boyunca bilime ve teknolojiye yaptığımız altyapı yatırımlarının sonucunda güçlü bir ekosistem inşa ettik. Sayıları 207’yi bulan üniversitelerimiz, 1191 araştırma geliştirme merkezimiz, 349 tasarım merkezimiz, 84 teknoloji geliştirme bölgemiz ve 112 bin araştırmacımız bu ekosistemin temel aktörleridir. Lider Araştırmacılar Programı ile ülkemize gelen üst düzey araştırmacılar bu denli zengin bir araştırma ortamında bilimsel çalışma yapacaklar ve inşallah gençlerimize örnek olacaklardır. Bu programdan 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacı faydalanarak, kritik araştırma geliştirme projelerinde önemli roller üstleneceklerdir. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programına önümüzdeki dönemde de devam edeceğimizin müjdesini paylaşmak istiyorum. Buna benzer bir programı yurt içinde çalışan araştırmacılarımız için de geliştireceğiz.”

ATILIM YAPACAĞIZ

Teknolojik dönüşüm sürecinde, yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istediklerini ifade eden Erdoğan, “Bu yola, bunun için çıktık. Pazar değil, üretici olmak... Bu aşkla yürüyoruz. Bunun için katma değerli üretim öncülüğünde, küresel rekabet gücümüzü arttıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, kritik teknolojilerde inşallah atılım sağlayacağız. 2023’e giden yolda yeni büyüme hikayemizi, teknoloji ve yenilikçilik anlayışıyla yazacak ve gençlerimize daha nitelikli iş imkanları oluşturacağız.” diye konuştu.