Tekstilci maaş verdi okulları doldurdu

Hazırgiyim ve Konfeksiyon, Tekstil ve Hammaddeleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından hayata geçirilen ‘Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi’ ile 2018’de yüzde 42’si dolan tekstil mühendisliği kontenjanları, 2019 yılı tercih dönemi sonunda yüzde 92 oranında dolarak rekora koştu.

TAMAMI DOLDU

Tekstil mühendisliğine giriş puanları ortalama 100 puan artarken, aralarında İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nin bulunduğu birçok üniversitenin Tekstil Mühendisliği bölümleri tarihlerinde ilk kez yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Proje sonuçlarının değerlendirildiği ortak basın toplantısında konuşan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, büyük bir başarıyla sonuçlanan projenin sanayi-üniversite iş birliğinde tüm sektörlere örnek olduğunu söyledi. Gültepe, tekstil ve hazırgiyimin Türkiye’nin dünyada yüzünü ağartan başarılara imza attığını vurgulayarak, bunun devamı için eğitilmiş iş gücünün daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Hazırgiyim meslek liseleri, İstanbul Moda Akademisi ve Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi ile sektörel eğitime bütüncül destek verdiklerini anlatan Gültepe şöyle devam etti: “Dijitalleşen dünyada rekabet her geçen gün daha da zorlaşıyor. Yenilikleri izlemek, teknolojik gelişmeleri anında sektörümüze taşımak zorundayız. Eğitilmiş insan gücünün sektöre kazandırılması ile daha katma değerli ihracatın mümkün olacağını en iyi bilenlerdeniz. Bu nedenle tüm paydaşlarımızla birlikte Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi’ne büyük önem verdik.”

BAŞARI SAĞLANDI

Öğrencilere verilen bursları anlatan Gültepe “Tekstil mühendisliğini tercih edip ilk 20 bine giren gençlerimize asgari ücret, 20 ile 50 bin arasındakilere asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bininci sırada yer alanlara ise asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs ve iş garantisi sağlayacağımızı duyurduk. Birinci aşama büyük bir başarı ile tamamlandı, 2018 yılında kontenjanların sadece yüzde 42’i dolarken bu yıl ilk tercihlere göre bu oran yüzde 92’ye ulaştı” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Gültepe “2018’de sadece iki bölüm kontenjanını doldurabilmişken 2019’da 9 bölüm bu başarıyı elde etti. Projenin ikinci aşamasında 10 maddelik eylem planında belirtilen uygulamalı eğitim ve eğitim müfredatının güncellenmesine ilişkin YÖK, bölüm başkanları ve sektörün katılımında geleceği planlayacağız” dedi.

BÜYÜK BiR KATMA DEĞER GETiRECEK

Projenin mimarlarından İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise şunları söyledi: “Ülkemizin lokomotif sektörlerinden tekstil ve hazırgiyim dünyada sekizinci, Avrupa Birliği’nde ise üçüncü tedarikçi konumunda. Türkiye’nin dış ticarette en fazla döviz girdisi sağlayan sektörleri olarak nitelikli gençlerimizin de aramıza katılmasıyla var olan katma değerimizi artıracağız.” Deri mühendisliği kontenjanının tamamının dolduğuna vurgu yapan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, “Tekstil ve deri mühendisliği bölümlerinin algısını yükseltmek için el birliği ile başlatmış olduğumuz çalışmanın ilk meyvelerini aldık” dedi.