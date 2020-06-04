Tekstilde Çin'e Türkiye çelmesi

IHA 04 Haziran 2020 Perşembe 10:16 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 10:16

Korona virüs süreci boyunca üretimdeki verimliliğin düşmesi sebebiyle maliyetler arttı. Bu durumun sonucu olarak pazar kaybı yaşamak istemeyen sanayiciler, tekrar eski günlerine dönmek için ellerinden gelen mücadeleyi veriyor. Çalışmalarını tekrar hızlandıran sanayicilere bir güzel haber de Avrupa’dan geldi. Son olarak Çin’nden mal tedariki yapan Avrupa firmaları, yüzünü Türk sanayicilere döndü. Çoğu Avrupa firması Eskişehir’de bulunan sanayiciler ile iletişime geçerek mal tedarikini Türkiye’den yapmak istiyor. Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, yaşanan gelişmelerin Eskişehir ve Türkiye’deki sanayiciler için sevindirici olduğunu ifade etti.

“Çin’den mal tedariki yapan firmalar bizler ile tekrar iletişime geçmeye başladı”

ESO Başkanı Kesikbaş, özellikle tekstil sektörü için Çin’den mal tedariki yapan firmaların Türkiye’deki sanayiciler ile iletişime geçmeye başladığını söyleyerek, “Biliyorsunuz korona virüs dönemi sebebiyle de özellikle üretimde verimliliğin düşmesi sebebiyle maliyetlerin artması etken oldu. Bu anlamda Pazar kaybı yaşamamamız gerekiyor. Özellikle elektrik faturalarındaki yekten miktarlarının düşürülmesi, ham madde maliyetlerinin düşürülmesi ve işçilik verimlilik miktarlarının artması sebebiyle yakın zaman içerisinde rekabet gücümüzü tekrardan kazanacağımıza inanıyorum,bu ayrıca bir güzel haber. Tekstil ve son kullanıcı sektörüyle ilgili olarak da özellikle Çin’den mal tedariki yapan firmalar bizler ile tekrar iletişime geçmeye başladı müşteri çeşitliliği açısından. Türkiye açısından da, Eskişehir açısından da sevindirici bir haber bu. Bugüne kadar Çin’den mal tedariki yapan firmaların önemli bir kısmı özellikle proje, projelerin fiyatlandırılması, projelere teklif verilmesi ev bunların belgelendirilmesi ile ilgili konularda tüm şirketlerle, Eskişehir’deki şirketlerle iletişime geçmeye başladılar. Bu da sevindirici boyutta.Özellikle şunu söylemek lazım. Bizim en önemli ihracat kalemimiz Avrupa’ya yaptığımız ihracatın yüzde 50’sini oluşturuyor. Çin’in de en büyük ihracat ettiği ülkeler Avrupa Birliği ülkeleri” dedi.

“80-90 milyarın Türkiye’ye geleceğine inanıyorum”

Türkiye’nin çoğu alanda ciddi bir altyapıya sahip olduğunu ve Avrupa’nın Çin’den satın alımlarının bir kısmının Türkiye’ye bağlanacağını aktaran Kesikbaş, “Yaklaşık olarak yıllık 480 milyar dolarlık bir Avrupa’nın Çin’den satın alması mevcut. Biz buradaki yüzde 20’sini hedefliyoruz. 480 milyar doların yüzde yirmisi ortalama 80-90 milyar dolarlık bir rakam aslında Türkiye’nin en büyük potansiyeli. Diğer ülkelere çok gitmeye gerek yok. Ama bunun içerisine Amerika ve diğer ülkeleri de katarsak özellikle bundan sonra globalleşmenin yerine daha bölgesel güçlerin olacağına inanıyorum. Bu anlamda yüzde yirmilik 80-90 milyarın Türkiye’ye geleceğine inanıyorum. Türkiye’de şirketleri altyapı, sertifikasyon olarak, süreç yönetimi olarak ve fabrikalarımızın ve makinalarımızın yeni olması itibariyle yabancı dil konuşabilen eleman kabiliyeti sebebiyle ciddi bir altyapıya sahip. Önemli olan bu süreç içerisinde dış ihracata yönelik olarak kanalize etmek” ifadelerini kullandı.