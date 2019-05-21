Televizyonda yerliliği yüzde 93’e ulaştırdı

Türkiye’de milli sermaye ile üretilen ve yerlilik oranı her geçen gün yükselen televizyonlar, son dönemde oldukça gelişen teknolojiyle beraber dünyanın önde gelen markalarının pazar tekelini kırarak önemli başarı elde etti. Yerli firmaların fiyat politikasının da Türkiye’deki tüketiciye yönelik avantajlar sağlamasıyla beraber yerli televizyonların satış oranlarında ciddi artış kaydedildi. Sunny televizyonları üreten Atmaca Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, yerlilik oranlarının yüzde 93’e ulaştığını ifade ederek “Artık televizyon olmayan ev sayısı yok denecek kadar az bir seviyede. Hane sayılarının her geçen artış trendinde olması yine ekrana olan talebi tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor” dedi.

ANAKART BİZE AİT

Televizyonda yerlilerin tercih edildiğini anlatan Atmaca, şunları söyledi: “Yavaş yavaş yerli malına arşı önyargı kırılmaya başlıyor. Bundan 10 yıl önceki yerli üretime bakış açısıyla bugünkü bakış açısı arasında çok büyük fark var. Biz yüzde 93 seviyesinde yerli olduğumuzu deklare ettiğimizde hemen itirazlar geliyor. Örneğin ‘camını siz mi üretiyorsunuz’, ‘işlemciler size mi ait’ gibi sorularla karşılaşıyoruz. Evet doğru biz bunların üretimini yapmıyoruz. Biz televizyonun yüzde 93’ünü yerli üretiyoruz. Esenyurt’taki fabrikamızda üretiyoruz. Biz Sunny olarak kendi anakartlarımızı, AR-GE departmanımızla kendi yazılımlarımızı kullanıyoruz.