Televizyonda yerliliği yüzde 93’e ulaştırdı
Kalitesiz algısını kıran yerli markalar pazar paylarını artırıyor. Sunny TV’yi üreten Atmaca Şirketler Grubu’nun Başkanı Adem Atmaca “TV’de yüzde 93 yerlilik oranına ulaştık. Anakart da bize ait. Tüketiciden yerli TV’ye ilgi büyüyor” dedi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Türkiye’de milli sermaye ile üretilen ve yerlilik oranı her geçen gün yükselen televizyonlar, son dönemde oldukça gelişen teknolojiyle beraber dünyanın önde gelen markalarının pazar tekelini kırarak önemli başarı elde etti. Yerli firmaların fiyat politikasının da Türkiye’deki tüketiciye yönelik avantajlar sağlamasıyla beraber yerli televizyonların satış oranlarında ciddi artış kaydedildi. Sunny televizyonları üreten Atmaca Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, yerlilik oranlarının yüzde 93’e ulaştığını ifade ederek “Artık televizyon olmayan ev sayısı yok denecek kadar az bir seviyede. Hane sayılarının her geçen artış trendinde olması yine ekrana olan talebi tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor” dedi.
ANAKART BİZE AİT
Televizyonda yerlilerin tercih edildiğini anlatan Atmaca, şunları söyledi: “Yavaş yavaş yerli malına arşı önyargı kırılmaya başlıyor. Bundan 10 yıl önceki yerli üretime bakış açısıyla bugünkü bakış açısı arasında çok büyük fark var. Biz yüzde 93 seviyesinde yerli olduğumuzu deklare ettiğimizde hemen itirazlar geliyor. Örneğin ‘camını siz mi üretiyorsunuz’, ‘işlemciler size mi ait’ gibi sorularla karşılaşıyoruz. Evet doğru biz bunların üretimini yapmıyoruz. Biz televizyonun yüzde 93’ünü yerli üretiyoruz. Esenyurt’taki fabrikamızda üretiyoruz. Biz Sunny olarak kendi anakartlarımızı, AR-GE departmanımızla kendi yazılımlarımızı kullanıyoruz.
En çok tercih 2.500 TL’lik modele
Tüketicilerin TV alım alışkanlıklarını da anlatan Adem Atmaca “Geçtiğimiz seneye kadar 55 inç büyüklüğün altı ürünler tercih ediliyordu. Önümüzdeki yıllarda da tüketicilerin tercihinin daha da geniş ekranlara yönelmesini bekliyoruz. 2020 yılında 65 inç ve üzeri ekranların daha sıklıkla satılacağını öngörüyoruz. Tüketiciler televizyon almaya 2.500 civarında bir bütçe ile evden çıkıyorlar. Ancak mağazaya geldiğinde daha teknolojik ürünleri görüyor ve bütçelerini daha da yukarıya taşıyorlar. Yani 2.500 ile çıkılan yolcuk genelde 3 bin 500 TL’lere kadar çıktığını söyleyebiliri” dedi.
50 milyon $ yatırım 82 ülkeye ihracat
Dövizdeki yükselişin fiyatları etkilediğinden de söz eden Atmaca “Fabrikamıza 50 milyon dolar yatırım yaptık. Tabi kur artışlarının yüzde 70’ine yakın bir dilimi bizim satış ve üretim fiyatlarımıza yansıyor. Kur yüzde 10 arttıysa bizim de fiyatlarımız hammaddeyi dışarıdan aldığımız için yüzde 6.5 ila 7 civarında artıyor. Esenyurt’taki fabrikamızda Samsung’un iç pazardaki ekranlarını biz üretiyoruz. 82 ülkeye ihracat yapmaktayız. Bu alanda da gelişiyoruz” dedi.
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