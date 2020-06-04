İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7526
  • EURO
    7,6522
  • ALTIN
    370.765
  • BIST100
    109435
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Temel ihtiyaç kredisi hesaplaması nasıl yapılır? İhtiyaç kredisi hesaplama 2020 tüm bankalar
Ekonomi

Temel ihtiyaç kredisi hesaplaması nasıl yapılır? İhtiyaç kredisi hesaplama 2020 tüm bankalar

İhtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar yeni kredi kampanyası sonrası en çok merak edilen konular arasından yer alıyor. Bankalar aracılığıyla temel ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler 'Temel ihtiyaç kredisi hesaplaması nasıl yapılır? İhtiyaç kredisi hesaplama 2020 tüm bankalar' şeklinde aramalar yapıyor. Tüm bankaların ihtiyaç kredisi hesaplama sayfalarını haberimizde bulabilirsiniz. Temel ihtiyaç kredisi hesaplaması nasıl yapılır? İşte ihtiyaç kredisi hesaplama 2020 tüm bankalar

04 Haziran 2020 Perşembe  17:47 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 17:47
ABONE OL

Koronavirüs salgını nedeniyle maddi olarak zor günler geçirilen ülkemizde ekonomiyi canlandırmak amaçlı kamu bankalarının vermiş olduğu destek paketi ile tüm ihtiyaç sahipleri ihtiyaç kredisi hesaplaması yapmaya başladı. Peki Temel ihtiyaç kredisi hesaplaması nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Yapı Kredi bankalarından ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler İhtiyaç kredisi hesaplama 2020 tüm bankaların kredi hesaplama sayfalarına ulaşmak istiyor. İhtiyaç kredisi veren tüm bankaların İhtiyaç kredisi hesaplama sayfasını tek bir haberde derledik. Temel ihtiyaç kredisi hesaplaması nasıl yapılır? İhtiyaç kredisi hesaplama 2020 tüm bankalar

Temel ihtiyaç kredisi hesaplaması ve ihtiyaç kredisi hesaplaması nasıl yapılır? soruları vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere corona virüs salgını tüm vatandaşları maddi olarak olumsuz etkiledi. Bu noktada ise Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi ilgi çekenler arasında bulunuyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA  (TÜM BANKALAR)

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama, Halkbank ihtiyaç kredisi hesaplama, Vakıfbank ihtiyaç kredisi hesaplama, Akbank ihtiyaç kredisi hesaplama, Yapıkredi ihtiyaç kredisi hesaplama sayfaları haberimizin en alt kısmında yer alıyor.

İhtiyaç kredisi için başvuru formu doldurarak süreci tamamlayan ve bankasından SMS ile haber bekliyor. Haberimizin detaylarından, İhtiyaç kredisi hesaplama 2020 tüm bankaların ekranına giden linkleri görüntüleyebilirsiniz.

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82

İhtiyaç kredisi: 1.07

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82

İhtiyaç kredisi: 1.07

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82

İhtiyaç kredisi: 1.07

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.45

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.07

Konut kredisi: 0.92

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI

YAPIKREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI

MSB bu görüntülerle duyurdu: PKK'nın bir ini daha imha edildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.