04 Haziran 2020 Perşembe 17:47 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 17:47

Koronavirüs salgını nedeniyle maddi olarak zor günler geçirilen ülkemizde ekonomiyi canlandırmak amaçlı kamu bankalarının vermiş olduğu destek paketi ile tüm ihtiyaç sahipleri ihtiyaç kredisi hesaplaması yapmaya başladı. Peki Temel ihtiyaç kredisi hesaplaması nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Yapı Kredi bankalarından ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler İhtiyaç kredisi hesaplama 2020 tüm bankaların kredi hesaplama sayfalarına ulaşmak istiyor. İhtiyaç kredisi veren tüm bankaların İhtiyaç kredisi hesaplama sayfasını tek bir haberde derledik. Temel ihtiyaç kredisi hesaplaması nasıl yapılır? İhtiyaç kredisi hesaplama 2020 tüm bankalar

Temel ihtiyaç kredisi hesaplaması ve ihtiyaç kredisi hesaplaması nasıl yapılır? soruları vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere corona virüs salgını tüm vatandaşları maddi olarak olumsuz etkiledi. Bu noktada ise Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi ilgi çekenler arasında bulunuyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA (TÜM BANKALAR)

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama, Halkbank ihtiyaç kredisi hesaplama, Vakıfbank ihtiyaç kredisi hesaplama, Akbank ihtiyaç kredisi hesaplama, Yapıkredi ihtiyaç kredisi hesaplama sayfaları haberimizin en alt kısmında yer alıyor.

İhtiyaç kredisi için başvuru formu doldurarak süreci tamamlayan ve bankasından SMS ile haber bekliyor. Haberimizin detaylarından, İhtiyaç kredisi hesaplama 2020 tüm bankaların ekranına giden linkleri görüntüleyebilirsiniz.

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82

İhtiyaç kredisi: 1.07

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82

İhtiyaç kredisi: 1.07

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI



ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82

İhtiyaç kredisi: 1.07

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI



AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.45

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.07

Konut kredisi: 0.92

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI



YAPIKREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI