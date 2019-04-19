Temmuz 2019 memur zam oranları kaç? 2019 Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak?

“Temmuz 2019 memur zammı yüzde kaç?” sorusu araştırılıyor. Memurlar ve emekli memurların gözü Ocak zammından sonra Temmuz zammına çevrildi. 2019 emekli maaşlarının Temmuz zammında ne kadar olacağı merak ediliyor. Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzdelerinde değişim olacak. Temmuzda memur emeklilerine en az yüzde 5 zam göründü. 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa fark da olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı da yüzde 5’i bulacak. İşte, “Temmuz 2019 memur zammı yüzde kaç? 2019 Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak?” sorularının yanıtı…

MEMUR VE MEUR EMEKLİLELİRİNE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Temmuzda memur emeklilerine en az yüzde 5 zam göründü. 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa fark da olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı da yüzde 5’i bulacak

Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL’ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek.

Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL’ye kadar yükselebilecek.

MESLEKLERE GÖRE 2019 YILI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Genel Müdür 1/4 - 13.721 TL

Gelir Uzmanı 1/4 - 6.341 TL

Hakim/Savcı 1/4 - 16.746 TL

Profesör 1/4 - 11.552 TL

Doçent 1/4 - 8.613 TL

Yrd. Doçent 1/4 - 7.027 TL

Uzman tabip 1/4 - 7.708 TL

Mühendis 1/4 - 6.683 TL

Öğretmen 1/4 - 4.908 TL

Hemşire 1/4 - 5.139 TL

Avukat 1/4 - 6.355 TL

Polis memuru 1/4 - 5.843 TL

Zabıta memuru 1/4 - 4.528 TL