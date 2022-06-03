Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu mu? sorusu, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Son dakika... Temmuz 2022 Memur ve emekli zamlarında belirleyici olan 5 aylık zam farkı TÜİK tarafından açıklandı. Peki Temmuz 2022 memur zam oranı ne kadar olacak? İşte mayıs ayı enflasyon verilerine göre memur ve emekliye yapılması beklenen zam oranı

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Son dakika: TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon oranıyla birlikte 5 aylık zam farkı belli oldu.

Temmuz ayında netleşecek emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre 5 aylık oran yüzde 35,64 oldu.

5 aylık enflasyona göre hesaplandığında; Şu anda 2500 TL olan en düşük emekli maaşı 3391 TL'ye yükselecek.

TEMMUZ 2022 MEMUR ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre 4 aylık veri emeklide yüzde 31,71; memurda 31,21 olurken, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35,64 oldu. Temmuz zammı 6 aylık verinin sonunda netlik kazanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından Memur ve emekli temmuz zamları gündeme geldi.

TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 35,64 oldu. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 35,64 oranında zam yapılması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik Haziran ayı enflasyon beklentisine göre göre;

6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 39,67

6 aylık memur zammı 39,17

6 aylık enflasyon oranı 32,17 olarak hesaplandı...

Merkez Bankası'nın haziran ayı enflasyon oranı beklentisi gerçekleşmesi durumunda temmuz artış oranı 39,17 olacak.