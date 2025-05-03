Temmuz 2025 emekli ve memur zammı netleşiyor! İşte SSK, Bağ-Kur maaş tablosu

Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz 2025'te maaşlara yansıyacak zam oranını bekliyor. Zam miktarını belirleyecek en kritik veri, 5 Mayıs'ta açıklanacak Nisan ayı enflasyon oranı olacak. Merkez Bankası'nın son anketine göre 2025 nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,07 olması bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse 4 aylık enflasyon farkı ve maaşı artışı netleşmeye başlayacak.

Şu ana kadar SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,06 oranında zammı garantiledi. Merkez Bankası'nın piyasa beklenti anketine göre Temmuz ayında toplam zam oranının yüzde 20'nin üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Peki, bu orana göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Temmuz zammına dair en güncel hesaplamalar ve tahmini maaşlar...

EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI YOLDA!

Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, 2025 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranına göre maaş farkı alacak. Şu ana kadar açıklanan Ocak, Şubat ve Mart verileriyle birlikte 3 aylık enflasyon oranı %10,06 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 enflasyon verilerini 5 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak. Bu veriyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Temmuz maaş zammı açısından belirleyici olan bu oran, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan etkileyecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre:

Nisan enflasyonu: %3,07

Mayıs enflasyonu: %2,20

Haziran enflasyonu: %1,70 olacak.

Bu tahminler gerçekleşirse 6 aylık toplam enflasyon oranı yaklaşık %17 - %18 seviyelerine ulaşacak. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammı belirlerken, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon farkı hesaplanacak.

Enflasyon Farkı ve Yeni Maaşlar Belli Oluyor

2025 yılı Ocak ayında yapılan zam sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %15,75 oranında artış yapılmıştı. Böylece en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükselmişti.

Temmuz ayında bu tutarın, enflasyon oranına bağlı olarak 17.000 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

TEMMUZ ZAMMI İLE MAAŞLAR NE KADAR OLACAK? (TAHMİNİ TABLO)

Enflasyon tahminlerine göre oluşabilecek yaklaşık maaş artışları şöyle:

MEVCUT MAAŞ - TAHMİNİ ZAM ORANI - TEMMUZ TAHMİNİ MAAŞ

14.469 TL - %18 - 17.078 TL

18.000 TL - %18 - 21.240 TL

22.000 TL - %18 - 25.960 TL

25.000 TL - %18 - 29.500 TL

Not: Bu hesaplamalar tahmini olup, kesin oran TÜİK'in açıklayacağı resmi 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecektir.

TEMMUZ 2025 MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ TABLOSU

Temmuz 2025'te öngörülen toplam artış: %2,5 – %3 enflasyon farkı + %10 toplu sözleşme zammı

Toplam tahmini zam: %12,5 – %13

Mevcut Net Maaş (Ocak 2025) - %12,5 Zamlı Tahmini Maaş - %13 Zamlı Tahmini Maaş

14.000 TL - 15.750 TL - 15.820 TL

18.000 TL - 20.250 TL - 20.340 TL

22.000 TL - 24.750 TL - 24.860 TL

25.000 TL - 28.125 TL - 28.250 TL

30.000 TL - 33.750 TL - 33.900 TL