Temmuz ayı aile destek parası ne zaman yatacak? E-Devlet Aile Destek Programı sorgulama

Temmuz ayı aile destek programı ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Başkan Erdoğan, 12 aylık süresi sona eren Aile Destek Programı ödemelerinin bu sene de devam edeceğinin müjdesini verdi. Her ay Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan Aile Destek Programı kapsamında 2023 yılı Haziran ayı ödemesi Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Buna göre Aile Destek Programı Temmuz ayı sosyal yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte E-Devlet Aile Destek Programı sorgulama

Aile Destek Programı süresine dair son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, 12 aylık süresi sona eren Aile Destek Programı ödemelerinin bu sene de devam edeceğinin müjdesini verdi. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, Aile Destek Programı ödemelerinin bu sene de devam edeceğinin müjdesini verdi.

TEMMUZ AYI AİLE DESTEK PARASI NE ZAMAN YATACAK?



Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında Mayıs ayı ödemeleri Haziran'da yapılmaya başlamıştı. Ödeme takviminin uzatılmasıyla birlikte Temmuz ayı Aile destek ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor.

Temmuz ayı aile destek ödemelerinin de önümüzdeki haftadan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Türkiye Aile Destek Programı'nın Temmuz ayı ödemelerini aşağıdaki bağlantıdan sorgulayabilirsiniz.

E-DEVLET AİLE DESTEK PROGRAMI SORGULAMA

Her ay Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan Aile destek programı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor ve sorgulanıyor.

Sosyal yardım parası kapsamında hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre ödemeler 911 - 1250 TL arasında değişen tutarlarda olarak hesaplara yatırılıyor.