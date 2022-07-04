TÜİK enflasyon Haziran 2022 rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranı da belli oldu. Geçtiğimiz ay yapılan düzenlemeye göre yenilecek kira sözleşmelerinde artış, bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek. Buna göre Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Temmuz 2022 kira zam oranı hesaplama

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla temmuz ayı kira zam oranı belli oldu. Enflasyon, haziran ayında yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda yüzde 78,62 oldu.

Kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira zam oranı Mayıs 2022 için yüzde %34,46 olarak gerçekleşti. Fakat mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 25 oranında zam yapabilecek.

KİRA ARTIŞ DÜZENLENMESİ KARARI MESLİSTEN GEÇTİ

Kira artış oranlarında yeni düzenlemeye göre 2023 Temmuz ayına kadar yenilenecek olan kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.

12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen Temmuz ayı kira artış oranı %34,46 olarak gerçekleşti. Kira artış oranlarındaki düzenleme ile Temmuz 2023'e kadar kira artış oranları yüzde 25'e sabitlendi. Bu kapsamda ev sahipleri kiralara en fazla yüzde 25 oranında zam yapabilecek.

TEMMUZ 2022 KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA

Konut Kirası: 2.000 TL

Temmuz Kira Artış Oranı: %25

Temmuz 2022 Kira zam tutarı: 500 TL

Temmuz 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.500 TL