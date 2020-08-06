06 Ağustos 2020 Perşembe 10:51 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 10:51

Temmuz ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara ekonomik destekler de veriliyor. Kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteğinin bir ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarın yapılmaya başlayacağını bildirdi.

Devlet tarafından nakdi ücret desteği ödemesi alanlar Temmuz ayı paralarının ne zaman yatacağı merak ediyordu. Ödemeler her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlayacağını belirtti. Öte yandan ücretsiz izin desteğinin süresi de uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte nakdi ücret desteği (ücretsiz izin) ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (ÜCRETSİZ İZİN) NE KADAR?

Günlük 39,24 TL’lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL’lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ücretsiz izin ödemeler, her ayın 8’inde yapılıyor. Ağustos ayı ödemelerinin erkene alınması ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de ağustos sonuna kadar uzatıldı.

Kısa çalışma uygulamasına bağlı olarak işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin de 1 ay uzatıldı. Bu iki uygulamadaki bir aylık uzatma süresi ise 17 Ağustos 2020 itibariyle başlayacak. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ise net 1168 TL düzeyinde nakdi ücret desteği sağlanacak. Kararla, bu desteğin ödenmesine ilişkin süre de uzatılmış oldu. Son verilere göre, nisan-haziran dönemi içinde 1 milyon 705 bin 147 çalışan, ücretsiz izinde olduğu için nakdi ücret desteğinden yararlandı. Ücretsiz izin uygulaması, işten çıkarma yasağına bağlı olarak uzuyor.