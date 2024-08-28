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Ekonomi

Dış ticaret açığı temmuzda azaldı

Açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2024 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar oldu. İthalat ise %7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:18 - Güncelleme:
Dış ticaret açığı temmuzda azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 artışla 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat ise yüzde 7,8 düşüşle 29 milyar 805 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 7 milyar 295 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Temmuz 2023'te yüzde 61,2 iken geçen ay yüzde 75,5'e yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Ocak-temmuz döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 148 milyar 738 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,4 azalışla 73 milyar 857 milyon dolardan 49 milyar 938 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2023 döneminde yüzde 65,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,9'a yükseldi.

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, temmuzda yüzde 13 artarak 18 milyar 157 milyon dolardan 20 milyar 524 milyon dolara çıktı. Temmuzda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 4,2 azalışla 24 milyar 536 milyon dolardan 23 milyar 506 milyon dolara düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı temmuzda 2 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 3,1 artışla 44 milyar 30 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3 olarak belirlendi.

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