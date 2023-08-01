Temmuz enflasyon ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Temmuz enflasyon rakamları için piyasaların gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelecek açıklamaya çevrildi. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3.92 artış gösterdi. Peki 2023 Temmuz enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon beklentisi

TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranları 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTISI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayı enflasyon oranı için katılımcıların olasılık tahminleri açıklandı.

17 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92 artış göstermişti.