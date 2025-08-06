Temmuzda rekor kırıldı! Türk limanlarında büyük başarı

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, temmuz ayına ilişkin denizcilik istatistiklerini paylaştı.

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Uraloğlu, "Temmuz ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artarak 1 milyon 259 bin 801 TEU'ya ulaştı. Temmuz, 634 bin 879 TEU ile limanlarımızdan gemilere en fazla konteyner yüklemesi yapılan ay oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ocak-temmuz döneminde limanlardan elleçlenen konteyner miktarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 8 milyon 273 bin 352 TEU olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Limanlarda gerçekleşen yük elleçlemesine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, temmuz ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının 47 milyon 679 bin 802 ton olduğunu aktardı.

Uraloğlu, ocak-temmuz döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının ise toplam 322 milyon 818 bin 212 tona ulaştığını belirtti.

Geçen ay limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 5 artarak 12 milyon 493 bin 192 ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, "Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 artarak, 23 milyon 98 bin 434 ton olarak gerçekleşti. Temmuz ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artarak, 35 milyon 591 bin 626 tona ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

- YÜK ELLEÇLEMEDE KOCAELİ ZİRVEDE

Abdulkadir Uraloğlu, bölge liman başkanlıkları bazında ise temmuz ayında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 664 bin 573 ton yük ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yapıldığını dile getirdi.

Kocaeli'yi 7 milyon 658 bin 237 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 178 bin 76 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı'nın takip ettiğini aktaran Uraloğlu, temmuzda limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 529 bin 163 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 559 bin 13 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Uraloğlu, temmuz ayında taşınan yük cinsleri bazında 1 milyon 373 bin 291 tonluk artışla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin briketlenmemiş taşkömürü olduğu bilgisini verdi.

Söz konusu ürünün limanlarda 3 milyon 235 bin 769 ton elleçlendiğine işaret eden Uraloğlu, şunları paylaştı:

"Temmuz ayında portland çimento, 1 milyon 86 bin 916 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini klinker ile fuel oil yük cinsleri izledi. Briketlenmemiş taşkömürü, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 3 milyon 97 bin 668 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, ham petrol ve hurda demir yük cinsleri takip etti."

Bakan Uraloğlu, deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini vurguladı.

İtalya'yı, ABD'ye ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini bildiren Uraloğlu, ayrıca deniz yoluyla limanlara gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğuna da dikkati çekti.