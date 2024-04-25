Terör değil petrol rahatsız etti! Halkın kazanmasına karşı dava açtılar

Türkiye, yıllardır aradığı petrolü bulmaya başladı; Diyarbakır Barosu terörden arındırılan bölgelerde petrol arama çalışmalarına karşı dava açtı.

Mehmetçiğin Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlar sonucu, bölgede huzur ve güven sağlandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde petrol sondaj faaliyetlerine başlandı. Atılan adımlar meyvesini verdi; Gabar Dağı'nda Şehit Esma Çevik ile Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplam 28 kuyuda, günlük 40 bin varil petrol üretimine ulaşıldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Her fırsatta terörle mücadeleye karşı konumlanan Diyarbakır Barosu, bu kez terörden arındırılan bölgelerdeki petrol aramalarından rahatsız oldu.

BİSMİL VE ERGANİ İÇİN DAVA AÇTI

Diyarbakır Barosu Kent ve Çevre Komisyonu, 'doğa kirleniyor' bahanesiyle bir rapor hazırladı. Raporda, son 4 yılda bölgede 200'den fazla sondaj kuyusu açıldığını belirterek yapılan çalışmaların doğaya ve halk sağlığına zarar verdiğini iddia etti. Açıklamada, "Yetkililere çağrı yapıyoruz; Diyarbakır'ın doğasını petrole bulamayın. Bu talana bir an önce son verin" denildi. Baro, Bismil ve Ergani'de bazı aramaların durdurulması için de dava açtı.

GÜNLÜK 40 BİN VARİL PETROL ÜRETİLİYOR

TPAO geçen yıl temmuzda, Diyarbakır'ın Taştan Köyü Güzel mezrasında bin 800 metre derinlikte yaklaşık 16 milyon varil petrol bulunduğunu açıklamıştı. TPAO yetkilileri, Türkiye'nin yıllık 200 milyon varil petrol tüketimini olduğunu hatırlatarak, 16 milyon varil rezervin önemli bir miktar olduğunu belirtmişti.

Eylülde de, bir dönem adı terörle anılan Hazro ilçesine bağlı kırsal Varınca, İncekavak, Gedikalan, Yazgı ve Erkonağı sınırlarında petrol çıkarma çalışmaları başladı. Hazro'daki kuyularda beklenenin üstünde bir rezerve ulaşıldığı belirtildi. TPAO, petrol depolama alanının yetersiz kalmasından dolayı yeni depolar kurmak için ihale yapıldığını bildirdi. Hem petrolü depolamak için yer yapılacağı hem de kuyulardan çıkan gazla elektrik üretileceği öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da iki hafta önce, bölgedeki en önemli rezerv alanlarından Gabar'daki üretimin günlük 40 bin varile ulaştığı müjdesini paylaşmıştı.