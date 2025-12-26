İSTANBUL 9°C / 3°C
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  Terör finansmanı listesi güncellendi! 4 kişinin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı, 10 yeni isim eklendi
Ekonomi

Terör finansmanı listesi güncellendi! 4 kişinin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı, 10 yeni isim eklendi

Terör örgütlerine finansman sağladıkları yönünde makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle 4 kişinin mal varlığının dondurulması kararı kaldırılırken, 7 gerçek kişi ile 3 tüzel kişinin mal varlıklarını donduruldu.

26 Aralık 2025 Cuma 09:37
Terör finansmanı listesi güncellendi! 4 kişinin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı, 10 yeni isim eklendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller ile terörizmin finansmanı suçlarını gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin ortadan kalkmasına istinaden 4 kişinin mal varlığının dondurulması kararı iptal edildi.

Bu kapsamda, Sinan Öksüz, Sait Ali Gürsoy, Mehmet Ali Yiğit ve Zouhair Sahloul'un mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı.

10 YENİ İSİM

Öte yandan, "Malvarlığının Dondurulması Kararı" da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçuna giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü FETÖ/PYD bağlantılı oldukları gerekçesiyle Mehmet Uncuoğlu, Enes Uncuoğlu, Salih Kendirkıran ve Esat Malbeleği ile kuruluş yeri ABD olan Vavenza Inc, Coral Port LLC ve Camilson LLC'nin mal varlıkları donduruldu.

DEAŞ terör örgütü iltisakı nedeniyle ise Enver Tursun, İzzet Aydoğmuş ve Mentar Bamja'nın da mal varlıklarının dondurulması kararı alındı.

