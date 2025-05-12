Terörsüz Türkiye yatırım iklimini canlandıracaktır

Başkan Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti;

Sürecin başından beri en büyük destekçilerinden biri olduk. Olumlu bir şekilde nihayetlenmesinden de büyük bir memnuniyet duyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve MHP Başkanı Sayın Bahçeli'nin çağrılarına sağduyulu bir şekilde yaklaşılması kan, gözyaşı ve acıları nihayetlendirecek bir şekilde sonuca varmıştır. Ayrıca olayın ekonomiye olan olumlu yansımaları da olacaktır. Güvenlik ortamının iyileşmesi, risk unsurlarını azaltacak yatırım iklimini canlandıracaktır. Başta yerli ve yabancı yatırımcılar için özellikle bu bölge daha cazip hale gelecektir. Turizm, inşaat ve hizmet sektörü bölgede daha da aktif olacaktır. Bölge daha çok altyapı projeleri ile yatırım imkanına sahip olacaktır. Buradaki yatırımların artması ile istihdam artışına vesile olacak bu da iç tüketimi destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sunacaktır.

KAMU MALİYESİ ÜZERİNDEKİ YÜK HAFİFLEYECEKTİR

Ülke olarak 3,5 trilyon doları bulan çok ciddi bütçe kalemlerini güvenlik sorunlarına aktarıyorduk. Güvenlik harcamaları, askeri operasyon maliyetleri azalarak bu kaynaklar, eğitim, sağlık, teknoloji, altyapı hizmetleri olarak kullanılmaya başlanacaktır.

Uluslararası itibarımızı güçlendirecek bu gelişme ticari anlaşmalarımıza ve yatırım ortaklıklarımıza olumlu yansıyacaktır.

Yılların sorununa çözüm bulma iradesini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza iş dünyası olarak şükranlarımızı sunuyor, "terörsüz Türkiye"nin ekonomik istikrar ve büyüme için sunmuş olduğu kritik fırsatların değerlendirilmesi için yeni politikalar ve kurumsal reformlar oluşturulmasını hatırlatarak kararın ülkemiz, milletimiz ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.