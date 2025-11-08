Terörsüz Türkiye'nin meyveleri! Ağrı'ya 575 milyon liralık 12 yeni proje

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Ağrı Bölge Kalkınma İdaresi ve Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, açılışını gerçekleştirecekleri 12 yeni projenin 575 milyon lira değerinde olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıl öncesine kadar ulaşılamaz zannedilen hedefleri millete hizmet yolunda ve kararlılıkla gerçekleştirdiklerini ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Yıllar yılı kaderine terk edilmiş bölgelerimizi, şehirlerimizi, yeniden umutla, üretimle, eserlerle buluşturduk. Ötekileştirilmiş, görmezden gelinmiş aziz milletimize yalnızca hizmet götürmekle kalmadık, yılların ihmalini telafi ederek gönülleri ihya ettik. Tek bir şehrimizi diğerinden ayırmadan azimle, gayretle, emekle yılmadan, yorulmadan Anadolu'nun dört bir yanını eser ve hizmetlerle adeta nakış gibi işledik. Bugünün büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye'sini inşa ettik. Elde ettiğimiz bu asırlık kazanımlar gelecekte altına imzasını atacağımız yeni başarıların açık bir ispatı niteliğindedir."

Kacır, ülkeyi Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük, daha güçlü bir ülke konumuna kararlılıkla taşıyacaklarını vurguladı.

- "81 İLİMİZİN POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRME GAYESİNDEYİZ"

Muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir Türkiye yolculuğunu tüm şehirlerle birlikte yürüyeceklerini dile getiren Kacır, "Yatırımın, istihdamın, üretimin haritasını, adil ve kapsayıcı bir anlayışla 81 ilimizin tamamını ihya edecek şekilde çizdik. Kurguladığımız kalkınma modeliyle şehirlerimizin ekonomilerini güçlendirmenin yanı sıra, insan kaynağıyla, toprağıyla, kültürüyle, tarihiyle 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirme gayesindeyiz." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerle sağladıkları imkanlarla ve bölgesel kalkınma projeleriyle Ağrılılar için çalıştıklarını ifade eden Kacır, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz 23 yılda, şehrimizdeki planlı sanayi altyapısını güçlendirmek için Ağrı Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı projelerine 355 milyon lira uygun koşullarda finansman sağladık. KOBİ ölçeğindeki sanayi işletmelerimize altyapısı hazır, modern ve güvenli üretim ortamları sunan Diyadin, Patnos ve Eleşkirt Sanayi Siteleri'ni hizmete açtık. Bakanlık olarak merkezde yeni bir sanayi sitesi için destek vereceğiz, Ağrı'ya kazandıracağız. Ağrı'nın kalkınmasında önemli role sahip KOBİ'lerimize KOSGEB eliyle 421 milyon lira destek verdik. Yatırım teşvik sistemimizle şehrimizde 25,7 milyar lira sabit yatırım ve 6 binden fazla istihdam oluşturduk."

Kacır, 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yürürlüğe giren "yeni teşvik sistemi" doğrultusunda kentte gerçekleştirilen yatırımları güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

- YATIRIM İSTİHDAMLARININ SGK İŞVEREN PAYI'NI 12 YIL BOYUNCA BAKANLIK KARŞILAYACAK

Ağrı'da yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payı'nı 12 yıl boyunca bakanlık olarak karşılayacaklarını bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"Yatırımın Organize Sanayi Bölgelerimizde gerçekleşmesi durumunda ise bu süre 14 yıla çıkacak. Ayrıca 10 yıl süreyle de çalışanlarımız için sigorta primi desteği sağlıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar, 9,9 puan faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Yatırım tutarının yüzde 30'una varan kurumlar vergisi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizle birlikte devreye aldığımız Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile şehirlerimizin potansiyelinin değerlendirilmesi, yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyinin geliştirilmesi için adım attık."

Kacır, bu programla Ağrı'da gerçekleştirilecek dört yıldız ve üzeri konaklama tesisi, entegre süt üretimi ve süt işleme tesisi, entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi ile koyun yapağı işleme tesisi yatırımları için nitelikli destekler sunduklarını belirtti.

Bu yatırımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağladıklarını söyleyen Kacır, "İlimize artan ziyaretçilere hizmet verecek nitelikli konaklama tesislerini şehrimize kazandırarak Ağrı'nın turizm gelirlerini ve marka değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. 5,4 milyon dekarlık mera ve çayır alanıyla, 310 binden fazla büyükbaş hayvanla şehrimiz hayvancılıkta da büyük potansiyel barındırıyor." dedi.

- "AĞRI'NIN ÜRETİM BAYRAĞI DÜNYA PAZARLARINDA DALGALANDI"

Ağrı'nın hayvancılık açısından önemli bir şehir olduğuna işaret eden Kacır, çiftçilerin kazancını artırarak istihdamı büyüteceklerini anlattı.

Serhat Kalkınma Ajansı eliyle Ağrı'da 226 projeye 535 milyon lira destek verdiklerine vurgu yapan Kacır, şunları ifade etti:

"DAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile 85 projeye 524 milyon lira kaynak ayırarak yerelde kalkınma faaliyetlerini destekledik. Bugün de şehrimizde sanayiden eğitime, sağlıktan tarım ve hava sporlarına kadar geniş bir yelpazede 12 projemizi devreye alıyoruz. Doğubayazıt, Tutak ve Diyadin ilçelerinde kurduğumuz tekstil atölyeleri ile çoğunluğu kadın ve gençlerimizden oluşan 450 kişiye yeni iş imkanı oluşturarak şehrimizin istihdam gücüne doğrudan katkı sağladık. Kurduğumuz atölyeler geçtiğimiz yıl 10 milyon dolar ihracata imza atarak Ağrı'nın üretim bayrağını dünya pazarlarında dalgalandırdı."

Kentte deri işleme ve deri mamullerinin katma değerli ürünlere dönüştürülmesine, yün iplik üretiminde kapasite ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yürüteceklerine işaret eden Kacır, "23 yıl öncesine kadar hasretle beklenen hizmetleri hamdolsun bizler Ağrı'mız ile buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi oldukça stratejik ve kıymetli bir sürecin içindeyiz. Hepimizin malumu olduğu üzere terör belası bu topraklara çok vakit kaybettirdi. Artık terörün tüm izlerini silerek, Türkiye Yüzyılı'nı kararlılıkla, azimle, yılmadan inşa etme vaktidir. Bu topraklar terörün gölgesinden arındıkça inanıyoruz ki daha da bereketlenecek, kısa sürede yeni umutlar filizlenecek. Bölgemiz daha da kalkınacak, hak ettiği refah seviyesine çok daha hızlı ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Vali Mustafa Koç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca Bakan Kacır'ın katılımıyla İbrahim Çeçen Vakfı tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne kazandırılan "Gezici Kanser Tarama Aracı"nın hizmete girmesi için açılış yapıldı.