Teşekkür ederek vurguladı: Türkiye ile geliştirmeye devam edeceğiz

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orliç, Türkiye ile iyi ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da resmi ziyaret gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelen Orliç, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Türkiye ve Sırbistan'ın oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Orliç, "Bu ilişkilerin sonuçlarını ekonomi ve altyapı alanlarında kaydettiğimiz sonuçlarda da görüyoruz. Türkiye'ye bir kez daha bizim için önemli olan 'Açık Balkan' oluşumunu desteklediği için teşekkür ediyorum." dedi.

Orliç, Sırbistan'da Türkiye'den oldukça değerli yatırımların bulunduğuna işaret ederek, "Böylece ülkemizde yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Ancak buradaki en önemli nokta bunu Sırbistan'da işsizlik sorununun yaşandığı yerlerde yapıyor olmamız." diye konuştu.

Türkiye ile dış ticaret hacminin önümüzdeki yıl 2,5 milyon avroyu geçeceğini vurgulayan Orliç, Sırbistan için özellikle altyapı projelerinin önemli olduğunu ve en son Ekim'de yenilenen Novi Pazar-Tutin yolunun açılışının yapıldığını söyledi.

Orliç, Türkiye'nin desteğiyle ülkede son derece anlamlı projelerin yürütüldüğünü belirterek, en önemlilerinden birisinin Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi olduğunu aktardı.

Son olarak, Orliç, Türkiye ile iyi ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

