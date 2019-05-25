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TESK Başkanı uyardı: Bayramda internetten alışveriş yapanlar dikkat

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayramlarda ve özel günlerde internet üzerinden yapılan alışverişlerin artması, dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor. Son dakika alışveriş çılgınlığına kapılıp internet dolandırıcılarına fırsat verilmemeli” dedi.

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Ramazan Bayramı dolayısıyla internetten alışveriş yapan vatandaşlara karşı uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Araştırmalara göre, bu yıl Ramazan ayında e-ticaret satışları, geçen yıla nazaran büyük bir artış gösterdi. Ramazan’da oruç tutan vatandaşlar, istenilen saatte kapıda ödeme seçeneğinden dolayı internet alışverişlerini daha fazla tercih ediyor. Ramazan’da internetten yapılan yiyecek satışları yaklaşık yüzde 50 oranında artarken Ramazan paketi bağışları bile internet üzerinden yapılıyor. Ülkemizde internet alışverişleri her geçen gün artarken, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleri de arttı. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde her geçen gün yeni bir dolandırıcılık vakasıyla karşılaşılıyor. Çünkü satış yapan markaların büyük bir çoğunluğu kurumsal olmadığı için tüketiciler karşısında muhatap bulamıyor” ifadelerini kullandı.
 
“ALIŞVERİŞTE GÜVENLİ ÖDEME SİTELERİ TERCİH EDİLMELİ”
 
Ülkemizde yaklaşık 40 milyon kişinin internetten alışveriş yaptığını belirten Palandöken, “Ülkemizde en fazla giyim, aksesuar, gıda ve elektronik alışverişleri internet üzerinden yapılıyor. İnternette bazı siteler üzerinden yapılan ikinci el alışverişlerinde fatura ve fiş kesilmediği için devletimizi de vergi kaybına uğratmaktadırlar. Bu durum da vergi kaçakçılığı ve devletin ekonomik olarak zarar görmesine neden oluyor. Dolandırıcılık vakalarının ve hak mağduriyetlerinin yaşanmaması için vatandaşlar internet alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı. Öncelikle alışveriş yapılacak sitenin adres çubuğuna dikkat edilmeli. Sitelerin kurumsal olup olmadığı, gizlilik ilkelerine uygun hareket edip etmediği araştırılmalı. Alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinin çalınmaması için 3D Secure güvenli ödeme sistemi olan internet siteleri tercih edilmeli. İnternet ortamındaki dolandırıcılığın önüne geçilmesi için bilinçlenme, farkındalık ve eğitim büyük bir önem taşıyor” şeklinde konuştu.
 

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