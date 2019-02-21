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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda israfıyla mücadele üretim kadar önemli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Gıda israfıyla mücadele, fiyatların dengelenmesinde nerdeyse gıda üretimi kadar önemli' dedi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında, tonlarca yaş sebze ve meyvenin hem üretim aşamasında hem de tüketim aşamasında israf edildiğini kaydetti.

"İSRAFLA MÜCADELE, ÜRETİM KADAR ÖNEMLİ"

İsraf edilen gıdaların maliyetinin sadece üretici değil, tüketiciyi de etkilediğine işaret eden Palandöken, "Manav, gün içinde satamadığı üründen akşam zarar eder. Aynı durum pazarcılar, lokantacılar, fırıncılar ve kasaplar için de geçerli. Böyle olunca satıcının üreticiden aldığı ürünün maliyeti 3 katına çıkıyor. Dolayısıyla gıda israfıyla mücadele, fiyatların dengelenmesinde nerdeyse gıda üretimi kadar önemli." ifadelerini kullandı.

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