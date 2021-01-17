TESK Genel Başkanı Palandöken'den ''döviz kuru'' bahanesiyle yapılan zamlara tepki

AA 17 Ocak 2021 Pazar 10:45 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 10:46

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurlarındaki hareketliliğin firmalarca fırsata çevrilmemesi gerektiğini bildirdi.

Döviz kurunun yükseldiği dönemlerde ürünlere yansıtılan fiyat artışlarının kur düşünce geri çekilmediğine dikkati çeken Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"2020 yılının sonlarına doğru dolar kuru 8,47'lere çıkarak zirveyi görmüştü. Bunun üzerine akaryakıttan enerji kalemlerine, gıdadan elektronik aletlere kadar A'dan Z'ye tüm ürünlere zam geldi. Vatandaşın elektrik, su ve doğal gaz faturaları arttı. Esnafımız da sattığı ürünlerin yerine yenisini koyamaz hale geldi. Ancak 2021 yılında dövizin ateşi düşünce bu zamların hiçbiri geri alınmadı. Dolar kuru 8,47 seviyelerine çıktığında hemen etiketleri değiştirip maliyet bahanesiyle tüm ürünlerin fiyatını artıranlar, şu an dolar kuru 7,40 seviyelerine indiğinde indirim yapmak için aynı hızla harekete geçmedi."

Satılmayan veya ilgi görmeyen bazı ürünlerin fiyatlarında indirim yapılarak vatandaşın gözünün boyanmaya çalışıldığını belirten Palandöken, "Çok sayıda firma, maliyetleri arttığı gerekçesiyle işçi çıkarmaya devam ediyor. Oysa şu an döviz kurları düşüşe geçti. Kimse maliyetleri bahane etmemeli. Dünyadaki gelişmelere ve dış politikaya bağlı olarak döviz kurlarındaki oynaklık üzerinden menfaat sağlanmamalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, vatandaşın alım gücü hesaba katılarak, başta enerji ve akaryakıt fiyatları olmak üzere, tüm kalemlerde indirim yapılması gerektiğini kaydetti.