TESK’ten bankalara POS bedeli tepkisi

Bankaların pos kullanım ücretlerine zam yapmasının yanlış olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Düşürülen faiz oranları ve pos komisyon oranlarına sınırlama getirilmesinin açığını bankalar pos kullanım ücretlerine zam olarak esnaftan çıkarıyor. Esnafımız yüzde 20 oranında zam yapıldığı yönündeki şikayetlerinde haklı” dedi.

HAKSIZ ÜCRETE ZAM

POS kullanım ücretlerine yapılan zamların geri alınması gerektiğini belirten, Palandöken “Merkez bankasının faizlerde indirim kararı birçok sektörde ve piyasalarda canlılık oluşturdu. POS cihazlarında üye iş yerlerinden alınan pos komisyon oranlarına da yüzde 1,6 oranında sınırlama getirilmesi de olumlu bir karar olmuştu. Fakat bankalar bu düşüşlerdeki açığı pos kullanım ücretine yüzde 20 oranında zam yaparak kapatmaya çalışıyor. Bu zamlar piyasalara olumlu yansıyan etkilerin erimesine yol açıyor. Enflasyon düşerken, faiz oranları düşerken POS kullanım ücretlerine zam yapılması, bankaların ekmediği yeri biçmesi demektir. Makine zaten esnafımızın ücreti vererek satın aldığı makine, dolayısıyla kendisine ait. Bundan yüksek kullanım ücretleri alırken bir de üzerine zam yapılması haksızlıktır” diye konuştu.