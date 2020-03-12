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Ekonomi

TESK'ten ''stokçuluk'' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de stok yapılması gereken bir ürün grubu bulunmadığını belirterek, 'Vatandaşlarımız, fiyatları üç katına çıkaranlara prim vermemeli.' ifadesini kullandı.

AA12 Mart 2020 Perşembe 14:07 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 14:07
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Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı ürünleri bulmanın zorlaşacağına yönelik iddiaların satış fiyatlarına yansıdığına dikkati çekti.

Türkiye'de stok yapılması gereken bir ürün grubu bulunmadığına işaret eden Palandöken, "Vatandaşlarımız, fiyatları üç katına çıkaranlara prim vermemeli. Bir anda bu kadar yüklü alışveriş, enflasyonu da olumsuz etkileyecek. Vatandaşı kazıklamayacak esnafımıza güvenmeli, alışverişi ondan yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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