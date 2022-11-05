Tesla mühendisi hayran oldu: Togg şaşırtacak

Türkiye'nin yerli otomobil Togg ilk aracının üretim bandından inmesiyle seri üretime geçti. 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen görkemli törende Togg'un Gemlik'teki üretim kampüsü resmen açıldı. Binlerce personelin ve robotun çalıştığı fabrikada ilk Togg arabalarının üretimine başlandı.

İlk Togg araçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'nin yurtdışında bulunan büyükelçiliklerine verileceği açıklandı. Milyonlarca vatandaş da Togg araçların satışa sunulmasını heyecanla beklemeye başladı. Şubat ayında ön siparişlerin açılacağı açıklanırken, ilk Togg araçlarının Mart 2023'te satışa çıkacağı aktarıldı.

TOGG İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da gündeminde yer alan Türkiye'nin otomobiline bir övgü de Tesla şirketinin bir mühendisinden geldi. Şu anda dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk'ın CEO koltuğunda oturduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla'da kalite mühendisi olarak çalışan Ramazan Zaybak, LinkedIn hesabından dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) resmi LinkedIn hesabından yerli otomobilin üretimine ilişkin görüntülerin yer aldığı bir video yayınladı.

Togg'un üretimini gösteren video yüzbinlerce kişi tarafından izlendi. Söz konusu paylaşımda Togg hesabından, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız." ifadeleri kullanıldı.

Videoyu izleyenler arasında Tesla mühendisi Ramazan Zaybak da vardı.

Elektrikli araç devi Tesla'nın kıdemli kalite mühendisi Zaybak, Togg videosunun altına, "Bu videoda gördüğünüz her şey kesinlikle 'son teknoloji' otomotiv endüstrisi standartlarını karşılamaktadır. Benim bakış açıma göre, bu araba üretim kalitesi açısından birçok kişiyi şaşırtacak. Togg'un yaptıklarına büyük saygı duyuyorum." şeklinde bir yorum bıraktı.