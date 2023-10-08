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Ekonomi

Tesla teslimatlara yetişemiyor! Çözüm Türkiye

Çok sayıda sipariş alan Tesla'nın teslimatlara yetişememesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk'a yaptığı yatırım daveti akıllara getirdi. Türkiye'de kurulacak bir Tesla fabrikasının teslimat sorununu gidereceği belirtiliyor.

8 Ekim 2023 Pazar 15:36 - Güncelleme:
Tesla teslimatlara yetişemiyor! Çözüm Türkiye
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Pazartesi günü 2023 üçüncü çeyrek üretim ve teslimat rakamlarını açıklayan Tesla Model 3 ve Y için 416,800 adet ürettiğini ve 419,074 adet sattığını söyledi. Toplamda ise Tesla 430,488 adet üretti 435,059 adet sattı. Bu satış Wall Street'i memnun etmedi. Ancak şirket 2023 yılı için 1.8 milyon toplam teslimat hedefinin değişmediğini söyledi. Tesla'da yaşanan gelişme akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk'a yaptığı yatırım davetini akıllara getirdi. Yavaşlayan teslimata Türkiye'de kurulacak Tesla fabrikasının çözüm olacağı görüşü hakim.

Geçen ay Elon Musk'la görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer şirketi Türkiye'de kurma kararı verirse Tesla'nın bölgede önemli ölçüde gelişeceğini" ifadelerini kullanmıştı. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan Musk'a Uzay şirketi SpaceX ile Türkiye'nin uzay programı arasında iş birliği yapılmasını önerdi.

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