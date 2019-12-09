Tesla’nın motor izolatörünü Türk şirketi yapacak

Dünyada sadece Avrupalı iki şirket tarafından piyasaya sunulan motor izolatörlerinin Türkiye’de de üretilmesi için 12 milyon Euro’luk yatırımla üretim hattı kuran Hassan Tekstil, Hadımköy’deki fabrikasında 74 milyon araç için motor izolatörü üretebilecek.

‘ÇİN PAZARINA GİRİYORUZ’

Şirketin dünya çapında bir çok otomotiv devine hizmet verdiğini belirten Hassan Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şişman, “Bizi heyecanlandıran yeni projelerimiz var. Tesla ile gelecek yıl çalışmayı planlıyoruz. Yeni ürünümüzle birlikte Çin pazarına giriyoruz. Türkiye’den Çin’e ihracat yapmak aslında çok kolay. Türkiye’den hiçbir şey gitmediği için mesela 500 dolara konteyner gönderebiliyorsunuz. İstanbul’dan Gaziantep’e kamyon yollayamazsın bu fiyata. Boş gittiği için limanda indirme bindirme masraflarını alayım kardır diye düşünüyorlar. Çin’de bizim ürün grubunu satan iki firma bulunuyor. Biz de bu ürünle gireceğiz. Grubumuzun ürün yelpazesinin yüzde 55’i ihraç ediliyor. Bunun içinde yüzde 73’ünü otomotiv ürünleri oluşturuyor. 2000 yılından bu yana Çin hayalim vardı. Orada olmayan bir ürünü Çin’e satacağız ve çok büyük bir keyif olacak bizim için” dedi.

YERLİ OTOYA TALİP