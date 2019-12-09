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Tesla’nın motor izolatörünü Türk şirketi yapacak

Dünya otomotiv devlerine üretim yapan Hassan Tekstil,  Hadımköy’deki fabrikasında Tesla’ya motor izolatörü üretecek. Şirketin Genel Müdürü Ahmet Şişman “Yeni ürünümüzle birlikte Çin pazarına da giriyoruz” dedi. 

  • KAAN ZENGİNLİ
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Dünyada sadece Avrupalı iki şirket tarafından piyasaya sunulan motor izolatörlerinin Türkiye’de de üretilmesi için 12 milyon Euro’luk yatırımla üretim hattı kuran Hassan Tekstil, Hadımköy’deki fabrikasında 74 milyon araç için motor izolatörü üretebilecek. 

‘ÇİN PAZARINA GİRİYORUZ’

Şirketin dünya çapında bir çok otomotiv devine hizmet verdiğini belirten Hassan Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şişman, “Bizi heyecanlandıran yeni projelerimiz var. Tesla ile gelecek yıl çalışmayı planlıyoruz. Yeni ürünümüzle birlikte Çin pazarına giriyoruz. Türkiye’den Çin’e ihracat yapmak aslında çok kolay. Türkiye’den hiçbir şey gitmediği için mesela 500 dolara konteyner gönderebiliyorsunuz. İstanbul’dan Gaziantep’e kamyon yollayamazsın bu fiyata. Boş gittiği için limanda indirme bindirme masraflarını alayım kardır diye düşünüyorlar. Çin’de bizim ürün grubunu satan iki firma bulunuyor. Biz de bu ürünle gireceğiz. Grubumuzun ürün yelpazesinin yüzde 55’i ihraç ediliyor. Bunun içinde yüzde 73’ünü otomotiv ürünleri oluşturuyor. 2000 yılından bu yana Çin hayalim vardı. Orada olmayan bir ürünü Çin’e satacağız ve çok büyük bir keyif olacak bizim için” dedi.   

YERLİ OTOYA TALİP

Hizmet verdikleri en büyük sektörün otomotiv olduğunu belirten Ahmet Şişman, “Sanayideki dijital dönüşüme uygun olarak dizayn edilen bu yeni hat yatırımımız, şimdiye kadar grup içinde yapılan en büyük yatırım oldu ve bu sayede otomotiv sektöründe mevcut eski hatlarımızda sınırlı kapasite ile ürettiğimiz motor izolatörü ürünleri üretimini yıllık 74 milyon araca ürün sağlayacak seviyeye çıkardık. Şu anda devam eden mevcut projelerimize örnek olarak Mercedes, BMW, Ford, Toyota, Renault, Hyundai, Honda, Porsche, Nissan, Peugeot ve Dacia’yı sayabiliriz. Bununla birlikte 2020 yılında da ilave olarak Tesla, Jaguar ve Volkswagen’in de dahil olmasını bekliyoruz” dedi. Şişman, yerli otomobil projesinde de Hassan Tekstil ürünlerinin kullanılması yönünde görüşmelerinin sürdüğünü, bu aracın taban, bagaj ve tavan halısını üretmek konusunda istekli olduklarını ifade etti.     

Elektrikli araçlara tabandan ısıtma sistemi üretiyor  

Üretim teknolojilerine olduğu kadar araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de yatırım yapan şirket, 2018 yılında cirosunun yüzde 1.73’ünü Ar-Ge faaliyetlerine aktardı. 2019 yılının sonu itibariyle de yüzde 1.90 civarı olması bekleniyor. (Türkiye ortalaması yüzde 1.4, Avrupa ortalaması yüzde 2.7) 2017 yılında Uluslararası Dokusuz Tekstil Derneği (EDANA) tarafından En İyi Sürdürülebilir Ürün dalında ödül alan Ar-Ge departmanı, 20 çalışanıyla 16 patent almayı başardı.  Hassan Tekstil’in Ar-Ge departmanının mevcut projeleri arasında ısıtmalı taban halısı da yer alıyor. Proje sayesinde önemli bir potansiyele sahip elektrikli araçların iç mekanlarını, çok fazla elektrik sarf eden klima sistemi yerine, daha az enerji gerektiren özel halılarla ısıtılabilecek. 

 

 

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