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  • Tesla'ya Trump dopingi! Piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı
Ekonomi

Tesla'ya Trump dopingi! Piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı.

AA8 Kasım 2024 Cuma 20:14 - Güncelleme:
Tesla'ya Trump dopingi! Piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı
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Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 19.30 itibarıyla yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 317,60 dolara yükseldi.

Hisselerindeki yükselişle Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı.

9. SIRADA YER ALDI

Böylece Tesla, dünyanın en değerli şirketleri arasında 9'uncu sırada yer aldı.

Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu şirketin hisseleri, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasının ardından yükselişe geçti.

TESLA HİSSELERİNE SEÇİM DOPİNGİ

Trump'ın en büyük destekçilerinden Musk, seçim kampanyası için 130 milyon dolardan fazla bağışta bulunmuştu.

Tesla'nın hisseleri, Trump'ın seçim zaferiyle hafta başından bu yana yüzde 27'nin üzerinde yükseldi.

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